Исхаков после 3:1 с ЦСКА: «Приятно снова забить на «ЦСКА-Арене». Хотелось выделиться, забросить шайбу, но особого настроя не было»

Руслан Исхаков заявил, что у него не было особого настроя на матч с ЦСКА.

В пятницу команда под руководством Игоря Никитина уступила «Металлургу » (1:3) в домашнем матче Fonbet КХЛ. Форвард магнитогорского клуба Руслан Исхаков открыл счет на 22-й минуте. В прошлом сезоне он выступал за ЦСКА.

– Вы забросили шайбу в ворота своей бывшей команды. Зуб был заточен?

– Да нет. Приятно снова забить в стенах «ЦСКА-Арены». Появился такой момент, убежал на скорости, защитник оказался немного стоячим, решил его обойти, выкатить на ворота. Хорошо, что шайба зашла.

Если говорить про саму игру, то местами играли хорошо, местами не очень. Большинство у нас одно из лучших в лиге, но в матче с ЦСКА с реализацией были большие проблемы, нужно было чуть ответственнее отнестись. Ситуацию «пять на три» в таких матчах надо реализовывать.

Где‑то были у нас ошибки, соперник пытался ими воспользоваться, но Илья Набоков хорошо отстоял в воротах. В целом это важная для нас победа, впереди еще два выездных матча, поэтому будем делать все возможное, чтобы их выиграть.

– Что чувствовали, когда выходили на лед армейской арены?

– Да ничего особенного. Понятно, что играл против команды, за которую выступал в том сезоне, хотелось выделиться, забросить шайбу. Но какого‑то специального настроя не было, настраивался, как на обычную игру.

– Не было желания в этой игре что‑то доказать кому‑то из ЦСКА?

– Больше не руководству или тренерскому штабу ЦСКА, а себе, – сказал Руслан Исхаков.