  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Исхаков после 3:1 с ЦСКА: «Приятно снова забить на «ЦСКА-Арене». Хотелось выделиться, забросить шайбу, но особого настроя не было»
0

Исхаков после 3:1 с ЦСКА: «Приятно снова забить на «ЦСКА-Арене». Хотелось выделиться, забросить шайбу, но особого настроя не было»

Руслан Исхаков заявил, что у него не было особого настроя на матч с ЦСКА.

В пятницу команда под руководством Игоря Никитина уступила «Металлургу» (1:3) в домашнем матче Fonbet КХЛ. Форвард магнитогорского клуба Руслан Исхаков открыл счет на 22-й минуте. В прошлом сезоне он выступал за ЦСКА. 

– Вы забросили шайбу в ворота своей бывшей команды. Зуб был заточен?

– Да нет. Приятно снова забить в стенах «ЦСКА-Арены». Появился такой момент, убежал на скорости, защитник оказался немного стоячим, решил его обойти, выкатить на ворота. Хорошо, что шайба зашла.

Если говорить про саму игру, то местами играли хорошо, местами не очень. Большинство у нас одно из лучших в лиге, но в матче с ЦСКА с реализацией были большие проблемы, нужно было чуть ответственнее отнестись. Ситуацию «пять на три» в таких матчах надо реализовывать.

Где‑то были у нас ошибки, соперник пытался ими воспользоваться, но Илья Набоков хорошо отстоял в воротах. В целом это важная для нас победа, впереди еще два выездных матча, поэтому будем делать все возможное, чтобы их выиграть.

– Что чувствовали, когда выходили на лед армейской арены?

– Да ничего особенного. Понятно, что играл против команды, за которую выступал в том сезоне, хотелось выделиться, забросить шайбу. Но какого‑то специального настроя не было, настраивался, как на обычную игру.

– Не было желания в этой игре что‑то доказать кому‑то из ЦСКА?

– Больше не руководству или тренерскому штабу ЦСКА, а себе, – сказал Руслан Исхаков. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
ЦСКА-Арена
logoЦСКА
logoРуслан Исхаков
logoИлья Набоков
logoМатч ТВ
logoКХЛ
logoМеталлург Мг
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Плющев о 8-м месте ЦСКА на Западе: «Удивило. Никитин худо-бедно выиграл Кубок, его стиль не подходит клубу, он редко перестраивается в новый. Сложно говорить, что будет прорыв»
24сегодня, 15:51
Артюхин о победе «Металлурга» над ЦСКА: «Магнитогорцам больше повезло, игра была равная. Они слабо реализовывали большинство – мастера должны делать разницу»
1сегодня, 09:33
Пашков о проблемах вратарей из Северной Америки в КХЛ: «Есть вопросы к селекционерам. Агентам удается всучить второсортный товар. Надо больше доверять молодым российским голкиперам»
2сегодня, 07:58
Главные новости
НХЛ. Выставочные матчи. «Вашингтон» сыграет с «Коламбусом», «Филадельфия» одолела «Нью-Джерси», «Монреаль» примет «Оттаву», «Тампа» встретится с «Флоридой»
2015 минут назадLive
У Мичкова и Гребенкина по ассисту в матче с «Нью-Джерси» на предсезонке. У Матвея 5 бросков в створ и силовой за 18:46, у Никиты – 1 бросок и 3 хита за 13:32
20 минут назад
Воробьев о Кузнецове в «Металлурге»: «Против одного из лучших хоккеистов мира приятно играть. Для КХЛ большой плюс, что он вернулся»
сегодня, 18:17
«Питтсбург» выставит Грейвса на драфт отказов. У 30-летнего защитника осталось 4 года контракта с кэпхитом 4,5 млн долларов
5сегодня, 17:55
Гру о 4:5 с «Шанхаем»: «Худший матч «Трактора» при мне. В начале мы делали много хорошего, но потом будто разучились отдавать передачи»
3сегодня, 17:41
«Кузя, в Челябинске лучше торчать!» Фанаты «Трактора» вывесили баннер о Кузнецове во время матча с «Шанхаем»
21сегодня, 17:21Фото
Форвард «Шанхая» Вагнер набрал 2+1 против «Трактора» в дебютном матче в КХЛ. У него 9+9 за 62 игры в прошлом сезоне АХЛ
9сегодня, 17:03
«Шанхай» выиграл 4 из 5 последних матчей, команда Галлана – 3-я на Западе. У «Трактора» 3 поражения подряд и 5-е место на Востоке
7сегодня, 16:33
КХЛ. «Шанхай» обыграл «Трактор», «Автомобилист» победил «Нефтехимик»
67сегодня, 16:26
Плющев о 8-м месте ЦСКА на Западе: «Удивило. Никитин худо-бедно выиграл Кубок, его стиль не подходит клубу, он редко перестраивается в новый. Сложно говорить, что будет прорыв»
24сегодня, 15:51
Ко всем новостям
Последние новости
Терещенко об отставке Ларионова из СКА: «Бред. Кто эти слухи распускает? Тренера только назначили, команда играет нормально»
144 минуты назад
Бучельников о ЦСКА при Никитине: «Притираемся, стараемся больше работать. Каждый день обучаемся чему‑то новому, где‑то исправляем ошибки»
54 минуты назад
Сучков о Дриджере: «Проваливает начало сезона. В «Тракторе» он заменил Фукале, одного из лучших вратарей КХЛ. Имел славу того, кто почти усадил Бобровского на скамейку»
1сегодня, 18:48
Галлан о 5:4 с «Трактором»: «Шанхай» лучше воспользовался ошибками соперника. Всех вратарей разбираем одинаково, как и Дриджера – надо чаще бросать, стараться закрывать голкиперу обзор»
сегодня, 18:06
«Сочи» может обменять Джозефса. Форварда подписали на год в июне, у него 0+2 в 10 матчах («СЭ»)
1сегодня, 17:33
«Питтсбург» отправил Мурашова в АХЛ. У 21-летнего вратаря 93,5% сэйвов в 3 неполных матчах на предсезонке
5сегодня, 16:58
Исхаков не боится конкуренции с Кузнецовым: «Тренеры всем дают выделиться. Нам говорили, нет разницы, какое у тебя имя и зарплата. Если ты лучше – будешь играть»
1сегодня, 16:45
Армения и Узбекистан стали полноправными членами ИИХФ
4сегодня, 16:17
Заврагин о СКА: «Сумасшедшие условия! Все для хоккеистов, очень комфортно. Всегда шведский стол, готовая форма, клюшки – все на высшем уровне»
3сегодня, 16:02
Контракт Густавссона с «Миннесотой» на 34 млн за 5 лет включает запрет на обмен в первые 2 сезона (The Fourth Period)
сегодня, 15:23