Крикунов о лучшем российском вратаре: «Бобровский, наверное, он играет в финале Кубка Стэнли. А может – Набоков из «Металлурга»
Владимир Крикунов назвал Сергея Бобровского лучшим российским вратарем.
– Бобровский – главный претендент на «Конн Смайт Трофи»?
– Посмотрим, кто выиграет финал. Но до того, как «Эдмонтон» вытащил серию, Бобровский был основным претендентом на «Конн Смайт». Но сейчас это неважно.
Сейчас «Флориде» важно выиграть Кубок Стэнли, команда всего в одном шаге от трофея. Думаю, «Флорида» должна выиграть трофей в этот раз.
– На сегодняшний день Бобровский – лучший российский вратарь?
– Наверное. Он же играет в финале НХЛ. А может, лучший – Набоков из «Металлурга». Все равно Бобровский, наверное, лучший, раз он до сих пор в игре.
– Как вы относитесь к идее дать Сергею государственную награду?
– Какую государственную награду, вы чего? Это спорт, он играет не в России. Зачем это смешивать? – сказал бывший тренер сборной России Владимир Крикунов.
«Ойлерс», отыгравшись с 0-3, проведут против «Флориды» седьмой матч в финальной серии. Игра состоится 25 июня, начало – в 3:00 по московскому времени.