Крикунов о лучшем российском вратаре: «Бобровский, наверное, он играет в финале Кубка Стэнли. А может – Набоков из «Металлурга»

Владимир Крикунов назвал Сергея Бобровского лучшим российским вратарем.

– Бобровский – главный претендент на «Конн Смайт Трофи»?

– Посмотрим, кто выиграет финал. Но до того, как « » вытащил серию, Бобровский был основным претендентом на «Конн Смайт». Но сейчас это неважно.

Сейчас «Флориде» важно выиграть Кубок Стэнли, команда всего в одном шаге от трофея. Думаю, « » должна выиграть трофей в этот раз.

– На сегодняшний день Бобровский – лучший российский вратарь?

– Наверное. Он же играет в финале . А может, лучший – из « ». Все равно Бобровский, наверное, лучший, раз он до сих пор в игре.

– Как вы относитесь к идее дать Сергею государственную награду?

– Какую государственную награду, вы чего? Это спорт, он играет не в России. Зачем это смешивать? – сказал бывший тренер сборной России Владимир Крикунов.

«Ойлерс», отыгравшись с 0-3, проведут против «Флориды» седьмой матч в финальной серии. Игра состоится 25 июня, начало – в 3:00 по московскому времени.