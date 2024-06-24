Крикунов о лучшем российском вратаре: «Бобровский, наверное, он играет в финале Кубка Стэнли. А может – Набоков из «Металлурга»

Теги Металлург Мг Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон Владимир Крикунов Сергей Бобровский НХЛ КХЛ Илья Набоков Хоккей

Владимир Крикунов назвал Сергея Бобровского лучшим российским вратарем.

– Бобровский – главный претендент на «Конн Смайт Трофи»?

– Посмотрим, кто выиграет финал. Но до того, как «Эдмонтон» вытащил серию, Бобровский был основным претендентом на «Конн Смайт». Но сейчас это неважно.

Сейчас «Флориде» важно выиграть Кубок Стэнли, команда всего в одном шаге от трофея. Думаю, «Флорида» должна выиграть трофей в этот раз.

– На сегодняшний день Бобровский – лучший российский вратарь?

– Наверное. Он же играет в финале НХЛ. А может, лучший – Набоков из «Металлурга». Все равно Бобровский, наверное, лучший, раз он до сих пор в игре.

– Как вы относитесь к идее дать Сергею государственную награду?

– Какую государственную награду, вы чего? Это спорт, он играет не в России. Зачем это смешивать? – сказал бывший тренер сборной России Владимир Крикунов.

«Ойлерс», отыгравшись с 0-3, проведут против «Флориды» седьмой матч в финальной серии. Игра состоится 25 июня, начало – в 3:00 по московскому времени.  

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