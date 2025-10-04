  • Спортс
  • Сучков о Дриджере: «Проваливает начало сезона. В «Тракторе» он заменил Фукале, одного из лучших вратарей КХЛ. Имел славу того, кто почти усадил Бобровского на скамейку»
1

Сучков о Дриджере: «Проваливает начало сезона. В «Тракторе» он заменил Фукале, одного из лучших вратарей КХЛ. Имел славу того, кто почти усадил Бобровского на скамейку»

Павел Сучков считает, что Крис Дриджер проваливает начало сезон в Fonbet КХЛ.

«Трактор» проиграл «Шанхаю» (4:5 ОТ) в выездном матче. Вратарь челябинского клуба Крис Дриджер отразил 23 из 28 бросков (82,1%) проведя на льду все 3 периода. 

«На старте нового сезона КХЛ я пытался снисходительно относится ко всем новым вратарям-легионерам. Адаптация, новая лига, дальние перелеты, притирки, нужно было время, чтобы понять. Сейчас можно с полной уверенностью сказать, что Крис Дриджер проваливает начало сезона. При этом виден запас в мастерстве, который он может реализовать, но как будто не понимает как. Голкипер выглядит потерянным.

Кто бы что ни говорил, сентябрь для Криса получился нормальным. Но нормальным по меркам вратаря средней команды, который звезд с неба не хватал. Дриджер заходил в «Трактор» на замену Заку Фукале, одному из лучших вратарей КХЛ последних лет. И сам имел славу вратаря, почти усадившего Сергея Бобровского на скамейку. От него мы все вправе ждать большего.

Последняя игра с «Драконами» далась очень тяжело. И это из-за неуверенности в своих силах. Легкие голы, отсутствие контроля отбивания – все это давит на него, и он пока не понимает как выйти из этой ситуации. Крис не мог разучиться ловить шайбы. Просто то, что он делал за океаном, тут не работает.

Нужно меняться и быстро. Либо добавлять в скорости перемещений, либо не допускать отскоков. Конечно же, еще должны помогать защитники. Но для начала Дриджеру нужно разобраться с собой, сконцентрироваться и начать ловить», – сказал бывший вратарь «Спартака» и эксперт «КХЛ ТВ» Павел Сучков.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
