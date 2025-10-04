Грицюк сделал ассист в матче с «Филадельфией». У форварда «Нью-Джерси» 2+3 в 6 играх на предсезонке

Арсений Грицюк сделал ассист в выставочном матче против «Филадельфии».

Форвард «Нью-Джерси » отметился передачей на Пола Коттера в 3-м периоде против «Флайерс» (3:4 Б).

В 6 матчах на предсезонке у 24-летнего россиянина стало 5 (2+3) очков.

Сегодня Грицюк трижды попал в створ при 1 промахе и 2 минутах штрафа за 17:51.

У Мичкова и Гребенкина по ассисту в матче с «Нью-Джерси» на предсезонке. У Матвея 5 бросков в створ и силовой за 18:46, у Никиты – 1 бросок и 3 хита за 13:32