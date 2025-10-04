Воробьев о Кузнецове в «Металлурге»: «Против одного из лучших хоккеистов мира приятно играть. Для КХЛ большой плюс, что он вернулся»
Михаил Воробьев будет рад играть против Евгения Кузнецова в КХЛ.
В прошлом сезоне оба форварда выступали в за СКА. Кузнецов 1 октября подписал контракт с «Металлургом» на год.
«Кузнецов – большой мастер. Приятно будет играть против одного из лучших хоккеистов мира.
Безусловно, для лиги большой плюс, что он вернулся, но матчи с «Металлургом» не станут более принципиальными из-за перехода Кузнецова», – сказал нападающий СКА Михаил Воробьев.
«Кузя, в Челябинске лучше торчать!» Фанаты «Трактора» вывесили баннер о Кузнецове во время матча с «Шанхаем»
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metaratings
