У Мичкова и Гребенкина по ассисту в матче с «Нью-Джерси» на предсезонке. У Матвея 5 бросков в створ и силовой за 18:46, у Никиты – 1 бросок и 3 хита за 13:32
Матвей Мичков сделал результативную передачу в предсезонной игре с «Нью-Джерси».
«Филадельфия» обыграла «Девилс» (4:3 Б) в выставочном матче НХЛ. Форварды «Флайерс» Мичков и Гребенкин сделали по ассисту.
За 18:46 на льду Матвей отметился ассистом на Трэвиса Конекны и сделал 5 бросков в створ. Также на его счету 1 силовой и 2 минуты штрафа.
Никита ассистировал Трэвису Сэнхайму и сделал 1 бросок в створ за 13:32. В его активе также 3 силовых приема.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
