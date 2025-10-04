У Мичкова и Гребенкина по ассисту в матче с «Нью-Джерси» на предсезонке. У Матвея 5 бросков в створ и силовой за 18:46, у Никиты – 1 бросок и 3 хита за 13:32

Матвей Мичков сделал результативную передачу в предсезонной игре с «Нью-Джерси».

«Филадельфия » обыграла «Девилс» (4:3 Б) в выставочном матче НХЛ . Форварды «Флайерс» Мичков и Гребенкин сделали по ассисту.

За 18:46 на льду Матвей отметился ассистом на Трэвиса Конекны и сделал 5 бросков в створ. Также на его счету 1 силовой и 2 минуты штрафа.

Никита ассистировал Трэвису Сэнхайму и сделал 1 бросок в створ за 13:32. В его активе также 3 силовых приема.