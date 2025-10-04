  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Питтсбург» выставит Грейвса на драфт отказов. У 30-летнего защитника осталось 4 года контракта с кэпхитом 4,5 млн долларов
3

«Питтсбург» выставит Грейвса на драфт отказов. У 30-летнего защитника осталось 4 года контракта с кэпхитом 4,5 млн долларов

«Питтсбург» выставит Райана Грейвса на драфт отказов.

У 30-летнего канадского защитника осталось 4 года контракта с «Пингвинс» со среднегодовой зарплатой 4,5 млн долларов. В прошлом регулярном чемпионате Грейвс набрал 4 (1+3) очка в 61 матче при полезности «минус 15».

Кроме того, защитник Оуэн Пикеринг отправлен в фарм-клуб «Уилкс-Барре» в АХЛ. А нападающий Робби Фаббри покинул расположение «Пингвинс» после завершения пробного контракта.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
logoПиттсбург
logoРобби Фаббри
logoАХЛ
logoРайан Грейвс
logoУилкс-Бэрри
logoНХЛ
logoОуэн Пикеринг
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Питтсбург» отправил Мурашова в АХЛ. У 21-летнего вратаря 93,5% сэйвов в 3 неполных матчах на предсезонке
4сегодня, 16:58
Вратарь «Питтсбурга» Бломквист выбыл как минимум на 4 недели из-за травмы нижней части тела
227 сентября, 04:15
Макгроарти – лучший проспект «Питтсбурга» по версии сайта НХЛ, Койвунен – 2-й, Киндел – 3-й
322 августа, 03:45
Главные новости
НХЛ. Выставочные матчи. «Вашингтон» сыграет с «Коламбусом», «Филадельфия» противостоит «Нью-Джерси», «Монреаль» примет «Оттаву», «Тампа» встретится с «Флоридой»
162 минуты назадLive
Гру о 4:5 с «Шанхаем»: «Худший матч «Трактора» при мне. В начале мы делали много хорошего, но потом будто разучились отдавать передачи»
41 минуту назад
«Кузя, в Челябинске лучше торчать!» Фанаты «Трактора» вывесили баннер о Кузнецове во время матча с «Шанхаем»
15сегодня, 17:21Фото
Форвард «Шанхая» Вагнер набрал 2+1 против «Трактора» в дебютном матче в КХЛ. У него 9+9 за 62 игры в прошлом сезоне АХЛ
9сегодня, 17:03
«Шанхай» выиграл 4 из 5 последних матчей, команда Галлана – 3-я на Западе. У «Трактора» 3 поражения подряд и 5-е место на Востоке
7сегодня, 16:33
КХЛ. «Шанхай» обыграл «Трактор», «Автомобилист» победил «Нефтехимик»
67сегодня, 16:26
Плющев о 8-м месте ЦСКА на Западе: «Удивило. Никитин худо-бедно выиграл Кубок, его стиль не подходит клубу, он редко перестраивается в новый. Сложно говорить, что будет прорыв»
20сегодня, 15:51
Порядин о противостоянии с Голдобиным: «Не могу сказать, что принципиально. Важно было обыграть СКА»
3сегодня, 15:10
Депутат Журова об Овечкине в сезоне НХЛ: «Нужно беречь здоровье и не получать травм. Умный спортсмен всегда пожалеет себя и побережет силы для чего-то невероятного»
8сегодня, 14:43
«Миннесота» продлила контракт с Густавссоном на 5 лет и 6,8 млн за сезон
12сегодня, 14:15
Ко всем новостям
Последние новости
Воробьев о Кузнецове в «Металлурге»: «Против одного из лучших хоккеистов мира приятно играть. Для КХЛ большой плюс, что он вернулся»
5 минут назад
Галлан о 5:4 с «Трактором»: «Шанхай» лучше воспользовался ошибками соперника. Всех вратарей разбираем одинаково, как и Дриджера – надо чаще бросать, стараться закрывать голкиперу обзор»
16 минут назад
«Сочи» может обменять Джозефса. Форварда подписали на год в июне, у него 0+2 в 10 матчах («СЭ»)
149 минут назад
«Питтсбург» отправил Мурашова в АХЛ. У 21-летнего вратаря 93,5% сэйвов в 3 неполных матчах на предсезонке
4сегодня, 16:58
Исхаков не боится конкуренции с Кузнецовым: «Тренеры всем дают выделиться. Нам говорили, нет разницы, какое у тебя имя и зарплата. Если ты лучше – будешь играть»
1сегодня, 16:45
Армения и Узбекистан стали полноправными членами ИИХФ
4сегодня, 16:17
Заврагин о СКА: «Сумасшедшие условия! Все для хоккеистов, очень комфортно. Всегда шведский стол, готовая форма, клюшки – все на высшем уровне»
3сегодня, 16:02
Контракт Густавссона с «Миннесотой» на 34 млн за 5 лет включает запрет на обмен в первые 2 сезона (The Fourth Period)
сегодня, 15:23
Исхаков о Кузнецове в «Металлурге»: «Несмотря на проблемы вне хоккея, он один из лучших центров в России. Это серьезное пополнение для нас»
сегодня, 14:56
Гришин о 2:5 с «Автомобилистом»: «Есть выражение: «умный учится на своих ошибках, а мудрый – на чужих». «Нефтехимик» пока точно не мудрый»
сегодня, 14:30