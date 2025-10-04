«Питтсбург» выставит Грейвса на драфт отказов. У 30-летнего защитника осталось 4 года контракта с кэпхитом 4,5 млн долларов

«Питтсбург» выставит Райана Грейвса на драфт отказов.

У 30-летнего канадского защитника осталось 4 года контракта с «Пингвинс» со среднегодовой зарплатой 4,5 млн долларов. В прошлом регулярном чемпионате Грейвс набрал 4 (1+3) очка в 61 матче при полезности «минус 15».

Кроме того, защитник Оуэн Пикеринг отправлен в фарм-клуб «Уилкс-Барре» в АХЛ . А нападающий Робби Фаббри покинул расположение «Пингвинс» после завершения пробного контракта.