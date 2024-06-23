Бобровский пропустил раскатку, чтобы вернуться в привычный режим. Завтра вратарь будет тренироваться

Стала известна причина пропуска тренировки Сергеем Бобровским.

Сегодня вратарь «Флориды» пропустил тренировку перед седьмой игрой финала Кубка Стэнли с «Эдмонтоном».

«Тренер «Пантерс» Пол Морис сказал, что Бобровский обычно не тренируется за день до игр во время плей-офф. Однако с перерывами в два дня между играми финала, его привычный режим был нарушен.

Поэтому они хотели вернуть его к его обычному графику и дали ему выходной сегодня. Завтра утром он выйдет на лед», – написал журналист Том Гулитти.