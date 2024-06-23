Бобровский пропустил раскатку, чтобы вернуться в привычный режим. Завтра вратарь будет тренироваться

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон Сергей Бобровский Пол Морис НХЛ Хоккей

Стала известна причина пропуска тренировки Сергеем Бобровским.

Сегодня вратарь «Флориды» пропустил тренировку перед седьмой игрой финала Кубка Стэнли с «Эдмонтоном».

«Тренер «Пантерс» Пол Морис сказал, что Бобровский обычно не тренируется за день до игр во время плей-офф. Однако с перерывами в два дня между играми финала, его привычный режим был нарушен.

Поэтому они хотели вернуть его к его обычному графику и дали ему выходной сегодня. Завтра утром он выйдет на лед», – написал журналист Том Гулитти.

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3 комментария
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Давление на Бобровского сейчас колоссальнейшее, такого даже врагу не пожелаешь
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Бобровского спустили на подвал и сейчас там с ним работают «психологи» из ЦРУ, которых пригласил Пол Морис.
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С 3-0...это будет обсёр века
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