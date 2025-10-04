Бучельников о ЦСКА при Никитине: «Притираемся, стараемся больше работать. Каждый день обучаемся чему‑то новому, где‑то исправляем ошибки»

Дмитрий Бучельников высказался об игре ЦСКА в текущем Fonbet Чемпионате КХЛ.

Московский клуб проиграл 5 из 7 последних матчей и занимает 8-е место в таблице Западной конференции с 11 баллами после 11 игр. В пятницу ЦСКА дома проиграл «Металлургу » (1:3).

– Встреча казалась вполне равной. Почему не удалось добыть победу?

– Да, не знаю. Вроде работали, старались, ловили на себя. Спасибо ребятам, кто играл. Просто не реализовали свои моменты, допустили небольшие ошибки.

– Прошел уже месяц от старта сезона. Никитин не раз говорил, что заново выстраивает команду. На какой стадии строительства находитесь?

– Каждый день обучаемся чему‑то новому, что‑то познаем, где‑то исправляем ошибки. Мы притираемся и стараемся еще больше работать.

– Конкретно вы нашли уже свое место в команде?

– Хороший вопрос. Честно, не знаю, не мне судить, я просто стараюсь выполнять те обязанности, которые я должен выполнять, и показывать свою игру, – сказал форвард армейцев Павел Бучельников.