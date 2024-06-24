Гаврилов о «Флориде» и «Эдмонтоне»: «Самый интересный финал в современной истории НХЛ. Если Бобровский поднимет Кубок Стэнли, все забудут поражения «Пантерс»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон Сергей Бобровский НХЛ Андрей Гаврилов Хоккей

Андрей Гаврилов считает финал Кубка Стэнли самым интересным в современной НХЛ.

«Флорида» и «Эдмонтон» определят обладателя Кубка Стэнли в седьмой игре.

«У «Эдмонтона» психологическое преимущество. Вернулись в серию после 0-3, и теперь шансов у них побольше.

В этом матче практически все будут решать вратари. Куда залетят первые две шайбы, то все будет понятно. Здесь не надо быть экспертом, чтобы понять, что после отыгрыша с 0-3 у «нефтяников» шансы выше.

Конечно, в одном конкретном матче может произойти что угодно. Если Бобровский поднимет Кубок Стэнли, все забудут, что «Пантерс» проиграли три матча подряд. Останется только итоговый результат.

Это самый интересный финал в современной истории НХЛ. С 0-3 не отыгрывались очень давно», – сказал бывший вратарь клубов КХЛ Андрей Гаврилов.

2 комментария
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На вкус и цвет товарищей нет, конечно.
Этот финал может войти в историю и в память как самый эпичный камбек (Торонто в 1942 мало кто видел даже из современников).
Но я бы не назвал саму серию (ход игр и концовки матчей) самой интересной.
Овертаймов ноль.
Последние 3 игры Эдмонтон довольно быстро сминал Флориду, и вторую половину игры лично я уже вполглаза смотрел. Только в пятом матче Флорида нащупала свою игру начиная примерно с середины, и сократила разрыв, но последние минуты не сказать чтоб огненные были.
Вторая победа Флориды тоже довольно уверенная была по ходу и по счёту.
Все матчи забрал тот, кто забил первым. Ни одной игры, в которой обе команды вели в счёте. Вроде как и ни разу не сравнивался счёт по ходу матча, если я ничего не путаю.
Серии Детройт-Питтсбург 08, 09, Бостон-Ванкувер 11, намного больше забирали и держали у экрана.
Это навскидку первое что в голову пришло.
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