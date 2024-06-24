Гаврилов о «Флориде» и «Эдмонтоне»: «Самый интересный финал в современной истории НХЛ. Если Бобровский поднимет Кубок Стэнли, все забудут поражения «Пантерс»
Андрей Гаврилов считает финал Кубка Стэнли самым интересным в современной НХЛ.
«Флорида» и «Эдмонтон» определят обладателя Кубка Стэнли в седьмой игре.
«У «Эдмонтона» психологическое преимущество. Вернулись в серию после 0-3, и теперь шансов у них побольше.
В этом матче практически все будут решать вратари. Куда залетят первые две шайбы, то все будет понятно. Здесь не надо быть экспертом, чтобы понять, что после отыгрыша с 0-3 у «нефтяников» шансы выше.
Конечно, в одном конкретном матче может произойти что угодно. Если Бобровский поднимет Кубок Стэнли, все забудут, что «Пантерс» проиграли три матча подряд. Останется только итоговый результат.
Это самый интересный финал в современной истории НХЛ. С 0-3 не отыгрывались очень давно», – сказал бывший вратарь клубов КХЛ Андрей Гаврилов.
Этот финал может войти в историю и в память как самый эпичный камбек (Торонто в 1942 мало кто видел даже из современников).
Но я бы не назвал саму серию (ход игр и концовки матчей) самой интересной.
Овертаймов ноль.
Последние 3 игры Эдмонтон довольно быстро сминал Флориду, и вторую половину игры лично я уже вполглаза смотрел. Только в пятом матче Флорида нащупала свою игру начиная примерно с середины, и сократила разрыв, но последние минуты не сказать чтоб огненные были.
Вторая победа Флориды тоже довольно уверенная была по ходу и по счёту.
Все матчи забрал тот, кто забил первым. Ни одной игры, в которой обе команды вели в счёте. Вроде как и ни разу не сравнивался счёт по ходу матча, если я ничего не путаю.
Серии Детройт-Питтсбург 08, 09, Бостон-Ванкувер 11, намного больше забирали и держали у экрана.
Это навскидку первое что в голову пришло.