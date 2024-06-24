Гаврилов о «Флориде» и «Эдмонтоне»: «Самый интересный финал в современной истории НХЛ. Если Бобровский поднимет Кубок Стэнли, все забудут поражения «Пантерс»

Андрей Гаврилов считает финал Кубка Стэнли самым интересным в современной НХЛ.

« » и « » определят обладателя Кубка Стэнли в седьмой игре.

«У «Эдмонтона» психологическое преимущество. Вернулись в серию после 0-3, и теперь шансов у них побольше.

В этом матче практически все будут решать вратари. Куда залетят первые две шайбы, то все будет понятно. Здесь не надо быть экспертом, чтобы понять, что после отыгрыша с 0-3 у «нефтяников» шансы выше.

Конечно, в одном конкретном матче может произойти что угодно. Если Бобровский поднимет , все забудут, что «Пантерс» проиграли три матча подряд. Останется только итоговый результат.

Это самый интересный финал в современной истории . С 0-3 не отыгрывались очень давно», – сказал бывший вратарь клубов КХЛ Андрей Гаврилов.