Гру о 4:5 с «Шанхаем»: «Худший матч «Трактора» при мне. В начале мы делали много хорошего, но потом будто разучились отдавать передачи»

Бенуа Гру прокомментировал поражение «Трактора» от «Шанхая» в Fonbet КХЛ.

Челябинский клуб проиграл со счетом 4:5 ОТ. Матч прошел в Санкт-Петербурге на «СКА-Арене». 

– Когда вы играете на выезде и видите такую игру защитников и три неудачных гола от вратаря – это выглядит разочаровывающе. На мой взгляд, этот матч самый худший в исполнении команды, который я видел за время своего нахождения в Челябинске. Я не думаю, что мы возвращались игру, когда отыгрывались, потому что сразу пропускали.

– Вам не кажется, что «Трактор» очень лениво начал этот матч?

– Я не согласен. В начале матча мы делали много хороших вещей, но потом будто разучились отдавать передачи. Если вы не можете отдать передачу, игра не будет строиться, – сказал главный тренер «Трактора». 

Источник: «Матч ТВ»
