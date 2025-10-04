  • Спортс
Галлан о 5:4 с «Трактором»: «Шанхай» лучше воспользовался ошибками соперника. Всех вратарей разбираем одинаково, как и Дриджера – надо чаще бросать, стараться закрывать голкиперу обзор»

Жерар Галлан подвел итоги игры с «Трактором» в Fonbet Чемпионате КХЛ.

«Шанхай» одержал победу над челябинской командой (5:4 ОТ) на «СКА-Арене». 

«Доволен и победой, и игрой, матч получился захватывающим. Сегодня нам быстро удавалось забивать после пропущенных шайб, что мне как тренеру нравится, но это не будет работать каждый раз. Мы лучше воспользовались ошибками соперника.

Мы разбираем вратарей других команд одинаково. Применительно к Крису Дриджеру все тоже было стандартно – надо почаще бросать и стараться закрывать голкиперу обзор», – сказал главный тренер «Шанхая» Жерар Галлан

