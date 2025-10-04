«Питтсбург» выставил Алексеева на драфт отказов. В июле с защитником подписали контракт на год

«Питтсбург» выставил Александра Алексеева на драфт отказов.

Об этом объявила пресс-служба «Пингвингс». В июле клуб подписал с 25-летним защитником контракт на год с зарплатой 775 тысяч долларов.

Кроме Алексеева также на драфт отказов будут выставлены Рафаэль Харви-Пинар , Боко Имама и Сэмуэль Пулен.

В случае, если никто не заберет игроков, все отправятся в фарм-клуб «Уилкс-Бэрри » в АХЛ .

В прошлом сезоне Алексеев выступал за «Вашингтон». Он провел 8 матчей в регулярке НХЛ и 10 – в Кубке Стэнли, не отметившись результативностью.

«Питтсбург» выставит Грейвса на драфт отказов. У 30-летнего защитника осталось 4 года контракта с кэпхитом 4,5 млн долларов