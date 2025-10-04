«Ак Барс» не ведет переговоры с Бэбкоком и Тортореллой («Чемпионат»)

«Ак Барс» не ведет переговоры с Майком Бэбкоком и Джоном Тортореллой.

Ранее появилась информация , что североамериканские тренеры входят в шорт-лист казанского клуба для замены Анвара Гатиятулина .

Как сообщает «Чемпионат», эти сведения связаны с агентской деятельностью. Представители «Ак Барса » не связывались и не делали звонков Бэбкоку или Торторелле .

По ходу карьеры Бэбкок тренировал «Анахайм», «Детройт», «Торонто», «Коламбус» и сборную Канады. Он выиграл две Олимпиады (2010, 2014), Кубок Стэнли (2008), чемпионат мира (2004), а также Кубок мира (2016). 62-летний специалист не работает на профессиональном уровне с 2023 года

Торторелла в прошлом сезоне возглавлял «Филадельфию», на данный момент 67‑летний специалист входит в штаб сборной США. В 2004 году он выиграл Кубок Стэнли с «Тампой».