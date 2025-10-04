5

«Ак Барс» не ведет переговоры с Бэбкоком и Тортореллой («Чемпионат»)

«Ак Барс» не ведет переговоры с Майком Бэбкоком и Джоном Тортореллой.

Ранее появилась информация, что североамериканские тренеры входят в шорт-лист казанского клуба для замены Анвара Гатиятулина.

Как сообщает «Чемпионат», эти сведения связаны с агентской деятельностью. Представители «Ак Барса» не связывались и не делали звонков Бэбкоку или Торторелле

По ходу карьеры Бэбкок тренировал «Анахайм», «Детройт», «Торонто», «Коламбус» и сборную Канады. Он выиграл две Олимпиады (2010, 2014), Кубок Стэнли (2008), чемпионат мира (2004), а также Кубок мира (2016). 62-летний специалист не работает на профессиональном уровне с 2023 года

Торторелла в прошлом сезоне возглавлял «Филадельфию», на данный момент 67‑летний специалист входит в штаб сборной США. В 2004 году он выиграл Кубок Стэнли с «Тампой».

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Чемпионат»
logoАк Барс
возможные переходы
logoМайк Бэбкок
logoКХЛ
logoЧемпионат.com
logoСборная США по хоккею
logoДжон Торторелла
logoАнвар Гатиятулин
logoНХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Бэбкок возглавит «Ак Барс». Руководство Татарстана согласовало экс-тренера клубов НХЛ и сборной Канады, о назначении объявят на днях («Mash на спорте»)
102сегодня, 09:29
ЦСКА не заинтересован в приглашении вратаря Самсонова («Чемпионат»)
1вчера, 07:15
«Ак Барс» не ведет переговоры с Бэбкоком, Тортореллой и Воробьевым. Клуб не контактировал с этими тренерами («Бизнес Online»)
1130 сентября, 08:33
Главные новости
НХЛ. Выставочные матчи. «Вашингтон» сыграет с «Коламбусом», «Филадельфия» одолела «Нью-Джерси», «Монреаль» примет «Оттаву», «Тампа» встретится с «Флоридой»
225 минут назадLive
Задоров сделал дубль против «Рейнджерс». Защитник «Бостона» стал 2-й звездой выставочного матча
123 минуты назад
Кто из легенд хоккея снимался в «Молодежке»? А кто забрасывал шайбу в «Смешариках»?
37 минут назадСпецпроект
Седов перешел в «Блумингтон» из ECHL до конца сезона. ЦСКА расторг контракт с защитником из-за положительной допинг-пробы
147 минут назад
Грицюк сделал ассист в матче с «Филадельфией». У форварда «Нью-Джерси» 2+3 в 6 играх на предсезонке
1сегодня, 20:25
«Питтсбург» выставил Алексеева на драфт отказов. В июле с защитником подписали контракт на год
7сегодня, 20:01
У Мичкова и Гребенкина по ассисту в матче с «Нью-Джерси» на предсезонке. У Матвея 5 бросков в створ и силовой за 18:46, у Никиты – 1 бросок и 3 хита за 13:32
1сегодня, 19:35
Воробьев о Кузнецове в «Металлурге»: «Против одного из лучших хоккеистов мира приятно играть. Для КХЛ большой плюс, что он вернулся»
сегодня, 18:17
«Питтсбург» выставит Грейвса на драфт отказов. У 30-летнего защитника осталось 4 года контракта с кэпхитом 4,5 млн долларов
6сегодня, 17:55
Гру о 4:5 с «Шанхаем»: «Худший матч «Трактора» при мне. В начале мы делали много хорошего, но потом будто разучились отдавать передачи»
3сегодня, 17:41
Ко всем новостям
Последние новости
Ротенберг выложил фото с Карпиным: «Поддерживаем сборную России и тренера! Впереди важные игры с Ираном и Боливией. Вся страна болеет за вас!»
310 минут назадФото
Терещенко об отставке Ларионова из СКА: «Бред. Кто эти слухи распускает? Тренера только назначили, команда играет нормально»
2сегодня, 19:11
Бучельников о ЦСКА при Никитине: «Притираемся, стараемся больше работать. Каждый день обучаемся чему‑то новому, где‑то исправляем ошибки»
сегодня, 19:01
Сучков о Дриджере: «Проваливает начало сезона. В «Тракторе» он заменил Фукале, одного из лучших вратарей КХЛ. Имел славу того, кто почти усадил Бобровского на скамейку»
3сегодня, 18:48
Исхаков после 3:1 с ЦСКА: «Приятно снова забить на «ЦСКА-Арене». Хотелось выделиться, забросить шайбу, но особого настроя не было»
сегодня, 18:33
Галлан о 5:4 с «Трактором»: «Шанхай» лучше воспользовался ошибками соперника. Всех вратарей разбираем одинаково, как и Дриджера – надо чаще бросать, стараться закрывать голкиперу обзор»
сегодня, 18:06
«Сочи» может обменять Джозефса. Форварда подписали на год в июне, у него 0+2 в 10 матчах («СЭ»)
1сегодня, 17:33
«Питтсбург» отправил Мурашова в АХЛ. У 21-летнего вратаря 93,5% сэйвов в 3 неполных матчах на предсезонке
5сегодня, 16:58
Исхаков не боится конкуренции с Кузнецовым: «Тренеры всем дают выделиться. Нам говорили, нет разницы, какое у тебя имя и зарплата. Если ты лучше – будешь играть»
1сегодня, 16:45
Армения и Узбекистан стали полноправными членами ИИХФ
4сегодня, 16:17