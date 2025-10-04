«Питтсбург» отправил Мурашова в АХЛ. У 21-летнего вратаря 93,5% сэйвов в 3 неполных матчах на предсезонке

«Питтсбург» отправил Сергея Мурашова в фарм-клуб в АХЛ.

21-летний вратарь ранее заменил Тристана Джерри во 2-м периоде выставочного матча с «Баффало» (5:4 ОТ). Мурашов отразил 12 из 13 бросков.

Для россиянина этот матч стал третьим на предсезонке НХЛ (все были неполными). В общей сложности Сергей отразил 43 из 46 бросков (93,5%) и записал в актив 2 победы.

При этом «Питтсбург » вызвал Йоэля Бломквиста из «Уилкс-Бэрри ». Сообщалось , что 23-летний финский вратарь пропустит 4 недели из-за травмы.