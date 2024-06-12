Пресс-служба «СКА-Арены» о ремонте после пожара: «Приложим все усилия, чтобы обеспечить готовность объекта к хоккейному сезону. Об аренде нужно спрашивать у СКА»

Теги СКА происшествия КХЛ ТАСС СКА-Арена Хоккей

Пресс-служба «СКА-Арены» рассказала об устранении последствий пожара.

В результате пожара, случившегося в ночь на 9 июня на территории комплекса, пострадали чаша и трибуны.

Выгорел электронный информационный видеобортик чаши на площади 15 погонных метров и высотой 1 метр, оплавились и сгорели трибуны на площади 200 квадратных метров, сгорело 100 кв. м и оплавилось 300 кв. м пластикового покрытия чаши главной арены. Никто из людей не пострадал.

«Работы по устранению последствий пожара, замене и настройке пострадавшего оборудования идут в плановом режиме для того, чтобы обеспечить готовность объекта к новому хоккейному сезону. Мы приложим для этого все усилия, чтобы все последствия были устранены в кратчайшие сроки. Естественно, мы заинтересованы сами в этом, сомнений в том, что мы успеем это устранить, у нас нет.

Договор об аренде заключался на период чемпионата сезона-2023/24, до конца игр. Соответственно, на новый сезон будет новый договор. Здесь инициатива принадлежит СКА, поэтому нужно спрашивать об аренде у него.

Понятно, что мы нацелены в первую очередь на нашего якорного арендатора в лице хоккейного клуба. Но у нас арена многофункциональная, в ней есть возможность проведения соревнований по более чем 20 видам спорта. Также у нас есть возможность проведения различных культурно-массовых мероприятий. Если по каким-то причинам клуб не захочет договариваться об аренде, то будем искать другие активности», – говорится в сообщении. 

Первый домашний матч в Фонбет Чемпионате КХЛ-2024/25 КХЛ СКА проведет 12 сентября против «Трактора».

Останется ли СКА на «СКА-Арене»? После ночного пожара – все больше сомнений

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8 комментариев
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Будет забавно, если на самой большой хоккейной арене не будут играть в хоккей
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Рекорды посещаемости под угрозой
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Это буквально С К А - Арена, а они делают вид, что СКА здесь вроде как бы и ни при чём?
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Говорят, Ромка смотрел 801 игру по видеобортику, и из-за этого началось возгорание
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