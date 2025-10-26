Грицюк забил 2-й гол за «Нью-Джерси» – в матче с «Колорадо». У Арсения 6 очков в 9 играх сезона

Арсений Грицюк забил второй гол в НХЛ.

«Нью-Джерси » обыграл «Колорадо » (4:3 ОТ) в домашнем матче регулярного чемпионата.

Российский форвард «Девилс» Арсений Грицюк открыл счет на 10-й минуте. Это его второй гол в НХЛ .

Теперь на счету 24-летнего нападающего 6 (2+4) очков в 9 матчах сезона при нейтральной полезности .