Грицюк забил 2-й гол за «Нью-Джерси» – в матче с «Колорадо». У Арсения 6 очков в 9 играх сезона
Арсений Грицюк забил второй гол в НХЛ.
«Нью-Джерси» обыграл «Колорадо» (4:3 ОТ) в домашнем матче регулярного чемпионата.
Российский форвард «Девилс» Арсений Грицюк открыл счет на 10-й минуте. Это его второй гол в НХЛ.
Теперь на счету 24-летнего нападающего 6 (2+4) очков в 9 матчах сезона при нейтральной полезности .
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
