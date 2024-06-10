Появились фото «СКА-Арены» после пожара. Сгорела часть трибун

Теги СКА происшествия СКА-Арена Хоккей

На «СКА-Арене» сгорела часть трибун.

Напомним, в ночь на 9 июня на петербургской арене произошел пожар. Предварительной причиной называлась неисправность проводки. 

Теперь в сети появились фотографии с объекта. На снимках видны ряды сгоревших кресел.

«СКА-Арена», сданная в эксплуатацию в 2023 году, вмещает 21,5 тысячи зрителей. СКА переехал на нее по ходу минувшего сезона и провел там первый матч 11 февраля. 

Останется ли СКА на «СКА-Арене»? После ночного пожара – все больше сомнений

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3 комментария
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Хорошо, что без зрителей.
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Столько видать грехов у Ромки, что аж само уже горит..
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Ну это очевидно проклятые англосаксы подожгли - не смогли вынести позора, что самая большая и лучшая в мире арена теперь не у них, а в Питере!
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