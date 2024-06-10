Появились фото «СКА-Арены» после пожара. Сгорела часть трибун
На «СКА-Арене» сгорела часть трибун.
Напомним, в ночь на 9 июня на петербургской арене произошел пожар. Предварительной причиной называлась неисправность проводки.
Теперь в сети появились фотографии с объекта. На снимках видны ряды сгоревших кресел.
«СКА-Арена», сданная в эксплуатацию в 2023 году, вмещает 21,5 тысячи зрителей. СКА переехал на нее по ходу минувшего сезона и провел там первый матч 11 февраля.
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