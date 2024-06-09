Шевченко о заявлении СКА про пожар на «СКА-Арене»: «Дело стало еще запутанней. Зачем алиби предъявлять. Кто просил?»

Алексей Шевченко отреагировал на комментарий СКА по поводу пожара на арене.

На «СКА-Арене» в ночь на 9 июня произошел пожар – возможно, из-за неисправной проводки. Обгорела поверхность стадиона, часть трибуны и видеобортики, площадь пожара составила около 225 квадратных метров.

СКА заявил: «У клуба сейчас нет договорных отношений с ареной. В предсезонке она никак не задействована».

«Ну-ну, дело стало еще запутанней. Зачем алиби предъявлять. Кто просил?» – написал журналист «Спорт-Экспресса» .