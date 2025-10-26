Ковальчук о победе на ОИ-2018: «Было собрание, многие глыбы выступали, что мы должны ехать. Мы убедили, что обязаны прославить родину. Мы стали чемпионами, девчонки фигуристки тоже»
Илья Ковальчук назвал правильным решение выступить на Олимпиаде-2018.
Олимпийский чемпион 2018 года и экс-форвард российской сборной оценил решение команды поехать на Олимпиаду в Пхенчхан под флагом Олимпийского комитета России.
«Было большое собрание, многие глыбы выступали, почему мы должны были ехать. Я выступал от хоккеистов, мне поручил [Олег] Знарок.
Мы убедили, что обязаны ехать и прославить родину, мы стали олимпийскими чемпионами, девчонки фигуристки тоже», – сказал Илья Ковальчук.
Российская фигуристка Алина Загитова выиграла золотую медаль, а Евгения Медведева стала серебряной медалисткой в женском одиночном катании на состязаниях в Пхенчхане. Кроме того, сборная ОКР по фигурному катанию стала второй в командных соревнованиях.
