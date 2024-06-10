Леон Драйзайтль: «Бобровский – хороший вратарь, он будет делать важные сэйвы. У «Эдмонтона» будут шансы, нужно просто играть в наш хоккей»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон Сергей Бобровский НХЛ Леон Драйзайтль Хоккей

Леон Драйзайтль высказался об игре против вратаря Сергея Бобровского.

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил все 32 броска в первом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Эдмонтоном» (3:0, 1-0).

«Он хороший вратарь. Он будет делать важные сэйвы. Это важно понимать.

С нашими игроками всегда будут моменты, у нас всегда будут шансы. Нужно продолжать играть свободно и просто играть в наш хоккей», – сказал нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль.

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10 комментариев
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Ну, справедливости ради - Нефть хорошо давила в первом матче. Не факт, что Боб сможет всю серию так феерить
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судя по обзору матча - да. шансов будет много.
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Ответ Эдик Горбачёв
Леон - хороший игрок , но без вратаря кубок Стэнли не выиграть .
Леон - выдающийся игрок, а не хороший
У них с Малкиным судьба такая - считаться просто хорошими центрами в тени канадцев)
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Пока что всё верно - по первому матчу именно Боб основной козырь кошек.
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Пора кошкам включаться!
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Первый матч был равный, просто Боб тащил на фарте, шансов у Эдмонтона было предостаточно
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