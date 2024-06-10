Леон Драйзайтль: «Бобровский – хороший вратарь, он будет делать важные сэйвы. У «Эдмонтона» будут шансы, нужно просто играть в наш хоккей»
Леон Драйзайтль высказался об игре против вратаря Сергея Бобровского.
Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил все 32 броска в первом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Эдмонтоном» (3:0, 1-0).
«Он хороший вратарь. Он будет делать важные сэйвы. Это важно понимать.
С нашими игроками всегда будут моменты, у нас всегда будут шансы. Нужно продолжать играть свободно и просто играть в наш хоккей», – сказал нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль.
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