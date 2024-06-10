Леон Драйзайтль: «Бобровский – хороший вратарь, он будет делать важные сэйвы. У «Эдмонтона» будут шансы, нужно просто играть в наш хоккей»

Леон Драйзайтль высказался об игре против вратаря Сергея Бобровского.

Голкипер «Флориды» отразил все 32 броска в первом матче финальной серии Кубка Стэнли с « » (3:0, 1-0).

«Он хороший вратарь. Он будет делать важные сэйвы. Это важно понимать.

С нашими игроками всегда будут моменты, у нас всегда будут шансы. Нужно продолжать играть свободно и просто играть в наш хоккей», – сказал нападающий «Эдмонтона» .