Черных о Бобровском: «Столько хейта было, что он не соответствует контракту, но он всем все доказал. Просто загляденье смотреть на то, как он играет»

Александр Черных высказался о серии «Флориды» и «Эдмонтона» в финале плей-офф.

В первом матче финальной серии Кубка Стэнли «Пантерс» обыграли «Ойлерс» (3:0, 1-0).

«С одной стороны, хочется, чтобы выиграл , потому что это одаренный хоккеист и столько людей восторгается его игрой.

Но своя рубашка ближе к телу, и во «Флориде» играют , Тарасенко, и . У Александра Баркова двойное гражданство, у него все равно российские корни, я хорошо знаю его отца.

Столько хейта было в адрес Бобровского, что он не соответствует контракту, но он всем все доказал. Просто загляденье смотреть на то, как он играет. Сергей, конечно, просто молодчик.

И у были травмы, обмены. Поэтому, конечно, хочется, чтобы наши ребята победили», – сказал агент Александр Черных.