Черных о Бобровском: «Столько хейта было, что он не соответствует контракту, но он всем все доказал. Просто загляденье смотреть на то, как он играет»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон Сергей Бобровский НХЛ Дмитрий Куликов Владимир Тарасенко Александр Черных Александр Барков Коннор Макдэвид Хоккей

Александр Черных высказался о серии «Флориды» и «Эдмонтона» в финале плей-офф.

В первом матче финальной серии Кубка Стэнли «Пантерс» обыграли «Ойлерс» (3:0, 1-0).

«С одной стороны, хочется, чтобы выиграл Коннор Макдэвид, потому что это одаренный хоккеист и столько людей восторгается его игрой.

Но своя рубашка ближе к телу, и во «Флориде» играют Бобровский, Тарасенко, Куликов и Барков. У Александра Баркова двойное гражданство, у него все равно российские корни, я хорошо знаю его отца.

Столько хейта было в адрес Бобровского, что он не соответствует контракту, но он всем все доказал. Просто загляденье смотреть на то, как он играет. Сергей, конечно, просто молодчик.

И у Тарасенко были травмы, обмены. Поэтому, конечно, хочется, чтобы наши ребята победили», – сказал агент Александр Черных.

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