Барулин о Бобровском в финале Кубка Стэнли: «Серега будет одним из номинантов на MVP плей-офф, если «Флорида» станет чемпионом. Желаю, чтобы у них все получилось»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон Константин Барулин Сергей Бобровский НХЛ Владимир Тарасенко Советский спорт Хоккей

Константин Барулин высказался об игре Сергея Бобровского в финале Кубка Стэнли.

Вратарь «Флориды» отразил все 32 броска в первом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Эдмонтоном» (3:0, 1-0).

«Хорошая, интересная первая игра финальной серии. Серега очень достойно выступил, недаром получил первую звезду матча.

Желаю «Флориде» и дальнейшего позитивного развития событий, чтобы у них все получилось, потому что переживаю и за Серегу, и за Володьку Тарасенко.

Безусловно, Бобровский может претендовать на звание лучшего игрока плей-офф. Все будет зависеть от того, как «Флорида» дальше будет играть в этой серии. Если «Флорида» станет чемпионом, я думаю, что Серега будет одним из номинантов на MVP плей-офф», – сказал бывший вратарь сборной России Константин Барулин.

Канарейкин о Бобровском в финале Кубка Стэнли: «Трибуны стояли на ушах после его сэйвов. Он полностью переиграл своего визави»

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Чё там, кто ещё не высказался о Бобровском?))
Лучше б запостили новость о покупке CapFriendly Кепками)
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий