Барулин о Бобровском в финале Кубка Стэнли: «Серега будет одним из номинантов на MVP плей-офф, если «Флорида» станет чемпионом. Желаю, чтобы у них все получилось»

Константин Барулин высказался об игре Сергея Бобровского в финале Кубка Стэнли.

Вратарь «Флориды» отразил все 32 броска в первом матче финальной серии Кубка Стэнли с « » (3:0, 1-0).

«Хорошая, интересная первая игра финальной серии. Серега очень достойно выступил, недаром получил первую звезду матча.

Желаю «Флориде» и дальнейшего позитивного развития событий, чтобы у них все получилось, потому что переживаю и за Серегу, и за Володьку Тарасенко.

Безусловно, может претендовать на звание лучшего игрока плей-офф. Все будет зависеть от того, как « » дальше будет играть в этой серии. Если «Флорида» станет чемпионом, я думаю, что Серега будет одним из номинантов на MVP плей-офф», – сказал бывший вратарь сборной России Константин Барулин.

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