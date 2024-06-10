Тренер «Эдмонтона» о шатауте Бобровского: «Мы упустили голевые возможности – просто не попадали в ворота или наносили не тот бросок»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон Сергей Бобровский НХЛ Крис Кноблаух Хоккей

Крис Кноблаух высказался относительно игры Сергея Бобровского.

Вратарь «Флориды» сделал шатаут, отразив все 32 броска в первом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Эдмонтоном» (3:0, 1-0).

«Справедливо сказать, что Сергей Бобровский сыграл очень хорошо.

Но я думаю, что [еще] есть вещи, которые мы можем сделать и которые находятся под нашим контролем. Мы могли бы лучше реализовать свои шансы.

Он определенно сделал несколько важных сэйвов, но я думаю, что были и упущенные [голевые] возможности, когда мы просто не попадали в ворота или не наносили тот бросок, который хотели», – сказал голкипер «Эдмонтона» Крис Кноблаух.

4 комментария
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Послушать тренера «Эдмонтона», так «Флорида» могла играть и победить без вратаря)))
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Только Скиннер красава у них, оценил игру своего коллеги по достоинству:)
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Флориде нужно просто морально и физически уничтожить бегунков, чтобы они понимали, для финалов Кубка Стэнли они ещё не созрели!
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Неточных бросков действительно было много. Драйзайтль вообще в конце перестал бросать.
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