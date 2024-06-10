Тренер «Эдмонтона» о шатауте Бобровского: «Мы упустили голевые возможности – просто не попадали в ворота или наносили не тот бросок»
Крис Кноблаух высказался относительно игры Сергея Бобровского.
Вратарь «Флориды» сделал шатаут, отразив все 32 броска в первом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Эдмонтоном» (3:0, 1-0).
«Справедливо сказать, что Сергей Бобровский сыграл очень хорошо.
Но я думаю, что [еще] есть вещи, которые мы можем сделать и которые находятся под нашим контролем. Мы могли бы лучше реализовать свои шансы.
Он определенно сделал несколько важных сэйвов, но я думаю, что были и упущенные [голевые] возможности, когда мы просто не попадали в ворота или не наносили тот бросок, который хотели», – сказал голкипер «Эдмонтона» Крис Кноблаух.