Варианты названия «Юты» – «Йети», «Мамонты», ХК, «Разбойники», «Яд», «Метель»

Теги болельщики НХЛ Юта Хоккей

«Юта» сократила список вариантов для названия команды до шести.

Сейчас франшиза выбирает название для команды, которая стартует в НХЛ. Ранее владелец «Юты» Райан Смит сообщил, что команда будет носить майки с надписью «Юта» в течение первого сезона, а затем введет название и логотип в сезоне-2025/26.

Ранее клуб запустил опрос среди болельщиков, предложив выбрать один из 20 возможных вариантов.

Сейчас в списке присутствуют шесть названий: Venom («Яд»), Blizzard («Метель»), Yeti («Йети»), Mammoth («Мамонты»), Hockey Club («Хоккейный клуб», ХК), Outlaws («Разбойники»).

Скриншот: nhlinutah.com

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11 комментариев
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Хк Юта??? )))
Без кхл ничего самостоятельно придумать не могут!
+13
-2
+11
У меня чувство как будто в США выбирают название для Югры))
+7
-1
+6
ХК Юта? А так можно было?)
+2
-1
+1
Utah Blizzard звучит очень стильно, проголосовал за этот вариант.
+1
0
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ХК конечно не алле. Яд?? вообще не понятно к чему это.может что то не понимаю в инглиши ну а про йети--нетленное из фильма.
товарищь генерал как вы относитесь к Йети??
йети?? ну их надо мыть чаще😁😁
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Все отстой, имхо, дряблость воображения и недостаток полета мысли))
Как вариант сейчас назваться просто ХК Юта, а потом провести нормальный конкурс и сделать ребрендинг
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Лох не мамонт, Юта - мамонт
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Интересно, сколько человек будут тыкать в скрин, думая, что это интегрированное голосование :)
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В тех краях были мамонты? Да и вообще в США (вне Аляски)
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Проголосовал за Utah Blizzard.
"Игрок команды Юта Близзард отметелил соперника"
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