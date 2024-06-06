Варианты названия «Юты» – «Йети», «Мамонты», ХК, «Разбойники», «Яд», «Метель»

«Юта» сократила список вариантов для названия команды до шести.

Сейчас франшиза выбирает название для команды, которая стартует в . Ранее владелец «Юты» Райан Смит сообщил, что команда будет носить майки с надписью «Юта» в течение первого сезона, а затем введет название и логотип в сезоне-2025/26.

Ранее клуб запустил опрос среди болельщиков, предложив выбрать один из 20 возможных вариантов.

Сейчас в списке присутствуют шесть названий: Venom («Яд»), Blizzard («Метель»), Yeti («Йети»), Mammoth («Мамонты»), Hockey Club («Хоккейный клуб», ХК), Outlaws («Разбойники»).

Скриншот: nhlinutah.com