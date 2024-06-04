34 тысячи заявок подано на абонементы на матчи «Юты». Арена команды вмещает 16 тысяч зрителей

Подано более 34 тысяч заявок на абонементы на матчи «Юты».

НХЛ объявила о создании нового клуба в Юте, за который будут играть хоккеисты «Аризоны». У клуба из Солт-Лейк-Сити появится свое название.

Команда начнет выступать в лиге со следующего сезона и будет проводить матчи на арене Delta Center (вместимость в хоккейной конфигурации – 16 тысяч зрителей). Планируется увеличение вместительности до 17 500 зрителей.

На матчи команды забронировано 34 тысячи абонементов.

Болельщики, внесшие депозит, смогут приобрести билеты в порядке очереди – продажи начнутся в июне.

Те, кто внес депозит, но не смог приобрести абонементы из-за ограничений вместимости, будут иметь приоритет при покупке меньших пакетов билетов и мест на одну игру.