34 тысячи заявок подано на абонементы на матчи «Юты». Арена команды вмещает 16 тысяч зрителей

Теги болельщики НХЛ Юта Хоккей

Подано более 34 тысяч заявок на абонементы на матчи «Юты».

НХЛ объявила о создании нового клуба в Юте, за который будут играть хоккеисты «Аризоны». У клуба из Солт-Лейк-Сити появится свое название.

Команда начнет выступать в лиге со следующего сезона и будет проводить матчи на арене Delta Center (вместимость в хоккейной конфигурации – 16 тысяч зрителей). Планируется увеличение вместительности до 17 500 зрителей.

На матчи команды забронировано 34 тысячи абонементов.

Болельщики, внесшие депозит, смогут приобрести билеты в порядке очереди – продажи начнутся в июне.

Те, кто внес депозит, но не смог приобрести абонементы из-за ограничений вместимости, будут иметь приоритет при покупке меньших пакетов билетов и мест на одну игру.

4 комментария
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Если это звучит как отличный переезд, по продажам выглядит как отличный переезд - это и есть отличный переезд. Молодцы, мамонтовые йети!
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На Куньлунь было 1 млн заявок когда в Шанхае играли.
Поэтому полный бред их переезд в Мытищи.
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Ответ Al Al
На Куньлунь было 1 млн заявок когда в Шанхае играли. Поэтому полный бред их переезд в Мытищи.
ну Мытищи как мегаполис в разы лучше Шанхая это все знают
+1
0
+1
Ответ Al Al
На Куньлунь было 1 млн заявок когда в Шанхае играли. Поэтому полный бред их переезд в Мытищи.
В Мытищах 2 млн заявок
+1
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