У «Юты» пока не будет названия и логотипа. Они появятся к началу сезона-2025/26
У «Юты» появится название и логотип в сезоне-2025/26.
После окончания нынешнего регулярного чемпионата НХЛ было объявлено о переезде «Аризоны» в Солт-Лейк-Сити, штат Юта.
Сейчас идет голосование болельщиков за новое название, однако в сезоне-2024/25 команда будет носить свитеры с надписью «Юта».
Название введут в сезоне-2025/26. Вместе с ним у клуба появится логотип, талисман и цвета.
«Как только название будет выбрано, мы приложим все усилия, чтобы разработать фирменный стиль команды», – сказано в сообщении владельцев «Юты».
Команда есть, а названия нет.
О чем раньше думали?
до того, как окончательно решили насчёт переезда?
В НХЛ прецедент тоже был, "Торонто" в самом первом сезоне официально играл без названия.
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Пока что в камуфляже будут играть?