У «Юты» пока не будет названия и логотипа. Они появятся к началу сезона-2025/26

Теги болельщики Аризона НХЛ игровая форма стиль Юта Хоккей

У «Юты» появится название и логотип в сезоне-2025/26.

После окончания нынешнего регулярного чемпионата НХЛ было объявлено о переезде «Аризоны» в Солт-Лейк-Сити, штат Юта.

Сейчас идет голосование болельщиков за новое название, однако в сезоне-2024/25 команда будет носить свитеры с надписью «Юта».

Название введут в сезоне-2025/26. Вместе с ним у клуба появится логотип, талисман и цвета.

«Как только название будет выбрано, мы приложим все усилия, чтобы разработать фирменный стиль команды», – сказано в сообщении владельцев «Юты».

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13 комментариев
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Приехали.
Команда есть, а названия нет.
О чем раньше думали?
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+6
Ответ Столичный Чел
Приехали. Команда есть, а названия нет. О чем раньше думали?
Не хотят наспех все делать.
+4
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+4
Может тогда стоило бы этот сезон провести как Койотис с их айдентикой? Уж лучше, чем в тренировочной или тяп-ляп форме а-ля Матч всех звезд
+4
-1
+3
Ответ Столичный Чел
Приехали. Команда есть, а названия нет. О чем раньше думали?
раньше это когда?
до того, как окончательно решили насчёт переезда?
+3
0
+3
Ответ Shaiba Bash
И что будет вместо логотипа? Просто текст Юта?
Да. Как это выглядит, можно посмотреть в PWHL. Там все 6 команд первый сезон без названий играют.

В НХЛ прецедент тоже был, "Торонто" в самом первом сезоне официально играл без названия.
+2
0
+2
И что будет вместо логотипа? Просто текст Юта?
+1
0
+1
Ответ Shaiba Bash
И что будет вместо логотипа? Просто текст Юта?
For the inaugural season in 2024-25, the team will wear jerseys that display “Utah.”
+1
0
+1
Название введут в сезоне-2025/26. Вместе с ним у клуба появится логотип, талисман и цвета.
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Пока что в камуфляже будут играть?
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Нейтральные спортсмены из штата Юта :)
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Из 20 отобранных названий (большинство - отстой) мне понравился только один вариант - Юта Веном.
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Этот комплект формы будет пользоваться популярностью у коллекционеров :)
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Utah Nonames
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Ответ Shaiba Bash
И что будет вместо логотипа? Просто текст Юта?
и ниже мелким текстом мормонские проповеди
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