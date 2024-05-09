У «Юты» пока не будет названия и логотипа. Они появятся к началу сезона-2025/26

У «Юты» появится название и логотип в сезоне-2025/26.

После окончания нынешнего регулярного чемпионата НХЛ было объявлено о переезде «Аризоны» в Солт-Лейк-Сити, штат Юта.

Сейчас идет голосование болельщиков за новое название, однако в сезоне-2024/25 команда будет носить свитеры с надписью «Юта».

Название введут в сезоне-2025/26. Вместе с ним у клуба появится логотип, талисман и цвета.

«Как только название будет выбрано, мы приложим все усилия, чтобы разработать фирменный стиль команды», – сказано в сообщении владельцев «Юты».