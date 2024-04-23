«Веном», «Йети», «Близзард», «Блэк Даймондс» и «Голден Иглз» – среди возможных названий «Юты». Клуб запустит опрос для болельщиков

Теги НХЛ Райан Смит Юта Хоккей

Стали известны возможные варианты названия клуба НХЛ из Юты.

НХЛ ранее объявила о создании нового клуба в Юте, за который будут играть хоккеисты «Аризоны». У клуба из Солт-Лейк-Сити будет свое название.

Команда начнет выступать в лиге со следующего сезона и будет проводить матчи на арене Delta Center (вместимость в хоккейной конфигурации – 16 тысяч зрителей). Планируется увеличение вместительности до 17 500 зрителей.

Владелец «Юты» Райан Смит поделился мыслями касательно названия команды. Смит ранее говорил, что в название будет «Юта и что-то».

«У нас есть шесть-восемь названий, которые кажутся нам подходящими. Мы привлекли компанию Qualtrics (компания основана Смитом и его партнерами – Спортс), чтобы организовать опрос, собрать обратную связь.

У меня есть свое мнение, но я хочу решить этот вопрос вместе с фанатами. Я хочу, чтобы болельщики имели доступ к тому, чтобы назвать команду», – ответил Смит.

Как пишет Sportsnet, по слухам, существуют следующие варианты названия команды: Black Diamonds («Черные бриллианты»), Golden Eagles ( «Золотые орлы»), Venom («Яд»), Blizzard («Метель»), Yetis («Йети»).

23 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ужос, нет бы просто и благородно - ХК Юта.
+16
-1
+15
Utah Blizzard звучит топово и есть двойная Z как у Jazz
+8
0
+8
Йети прям напрашиваются )
+8
-1
+7
Какой-то пафосный зашквар (чёрные бриллианты/золотые орлы) и попытка заодно примазаться к современной культуре (Близзард/Веном).
Из пяти упомянутых названий только "Йети" хоть как-то смотрится
+6
-2
+4
"Мормоны солёные уши"
+3
0
+3
Ответ Пинающий Достоинства
Йети прям напрашиваются )
Часто мыть надо
+3
0
+3
Ну и названия. Школьник, что ли придумал?
+2
0
+2
Веном ?)
+2
0
+2
Детский сад.
+2
0
+2
Ответ Einfach Safari
Веном вроде отрава переводится, Близзард это метель, Блэк даймонд фирма одежды есть, короче мимо всё, оставить койотов самое норм
Они не могут оставить койотов, так как франшиза Аризона Койотс не ликвидирована, а приостановлена. И это название сохранено, за владельцем. Построит за 5 лет современную арену в районе Финикса и сможет возродить Аризона Койотс через драфт расширения.
+1
0
+1
Ответ Рамиль Кизимов
Какой-то пафосный зашквар (чёрные бриллианты/золотые орлы) и попытка заодно примазаться к современной культуре (Близзард/Веном). Из пяти упомянутых названий только "Йети" хоть как-то смотрится
Всего-лишь пополнят коллекцию пафосных зашкваров. Или команду назвать королями, дикарями или акулами (например) - это не зашквар? Европейский футбол и хоккей ценен тем, что пафоса в названиях минимум.
+1
0
+1
Ответ Свидетели Овцовы
Ужос, нет бы просто и благородно - ХК Юта.
и в скобках Ханты-Мансийск
+1
0
+1
Веном вроде отрава переводится, Близзард это метель, Блэк даймонд фирма одежды есть, короче мимо всё, оставить койотов самое норм
+1
0
+1
Ужасные названия.

Единственное нормальное "йетис", но очень созвучно с Койотис и в целом будет звучать не очень удачно и коротко, как "Юта Йетис"
+1
0
+1
У KISS "Black Diamond" один из хитов на все времена. Можно совместно что-то из этого придумать. Но по мне , такое название не для хоккея ... а ещё блм возбудятся ))
0
0
0
Юта Близзард топ
0
0
0
Веном норм
0
0
0
Ну иглз может стать хорошим вариантом, поскольку штату идёт и нет этих подростковых заигрываний с темой холода. Но работать будет только с хорошей айдентикой.
0
0
0
не знаю... salt lakers или hives было бы аутентичнее.
0
0
0
Ответ Sergey Smolensky
Всего-лишь пополнят коллекцию пафосных зашкваров. Или команду назвать королями, дикарями или акулами (например) - это не зашквар? Европейский футбол и хоккей ценен тем, что пафоса в названиях минимум.
а что не так с акулами? они же там - только не удивляйтесь! - плавают возле берегов.

выбор миннесоты тоже не удивляет: по амер-ским меркам реально суровый штат :) там и другие варианты были хорошие ("вояджеры" ака "странники", "морозы", герои местного фольклора "синие быки" и пр.).
0
0
0
Ответ Рамиль Кизимов
Какой-то пафосный зашквар (чёрные бриллианты/золотые орлы) и попытка заодно примазаться к современной культуре (Близзард/Веном). Из пяти упомянутых названий только "Йети" хоть как-то смотрится
Я так понимаю Black diamonds относится к уровню сложности горнолыжных трасс. Все таки Юта известна своими горнолыжками.
0
0
0
Utah United
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий