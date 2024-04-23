«Веном», «Йети», «Близзард», «Блэк Даймондс» и «Голден Иглз» – среди возможных названий «Юты». Клуб запустит опрос для болельщиков

Стали известны возможные варианты названия клуба НХЛ из Юты.

НХЛ ранее объявила о создании нового клуба в Юте, за который будут играть хоккеисты «Аризоны». У клуба из Солт-Лейк-Сити будет свое название.

Команда начнет выступать в лиге со следующего сезона и будет проводить матчи на арене Delta Center (вместимость в хоккейной конфигурации – 16 тысяч зрителей). Планируется увеличение вместительности до 17 500 зрителей.

Владелец «Юты» Райан Смит поделился мыслями касательно названия команды. Смит ранее говорил, что в название будет «Юта и что-то».

«У нас есть шесть-восемь названий, которые кажутся нам подходящими. Мы привлекли компанию Qualtrics (компания основана Смитом и его партнерами – Спортс), чтобы организовать опрос, собрать обратную связь.

У меня есть свое мнение, но я хочу решить этот вопрос вместе с фанатами. Я хочу, чтобы болельщики имели доступ к тому, чтобы назвать команду», – ответил Смит.

Как пишет Sportsnet, по слухам, существуют следующие варианты названия команды: Black Diamonds («Черные бриллианты»), Golden Eagles ( «Золотые орлы»), Venom («Яд»), Blizzard («Метель»), Yetis («Йети»).