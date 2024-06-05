Годовой абонемент на матчи «Юты» стоит от 1 848 до 12 180 долларов. На 16-тысячную арену подано 34 тысячи заявок

Опубликована стоимость годовых абонементов на матчи «Юты» в НХЛ.

объявила о создании нового клуба в Юте, за который будут играть хоккеисты «Аризоны». У клуба из Солт-Лейк-Сити появится свое название. Подано уже более 34 тысяч заявок на абонементы.

Сегодня журналист Райан Миллер опубликовал прайс-лист абонементов на матчи «Юты». Самое дешевое место обойдется примерно в 44 доллара за игру, или 1 848 долларов за год (более 164 тысяч рублей).

Стоимость самого дорогого абонемента составляет 12 180 долларов за год (свыше 1,083 млн рублей), или порядка 290 долларов за матч.

Билеты на отдельные матчи поступят в продажу после того, как лига опубликует календарь летом. Цена билетов на места с частичным или затрудненным обзором будет начинаться от 19 долларов.

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