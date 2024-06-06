Агент Радулова о снижении зарплаты с 90 до 70 млн в «Локо»: «Это реалии потолка зарплат. Если бы раньше – да, но мы думали, может, еще с Казанью что‑то получится, там же ребенок, быт и все такое»

Теги Ак Барс Локомотив Александр Радулов КХЛ Александр Черных Матч ТВ деньги Хоккей

Агент Александра Радулова высказался о снижении зарплаты игрока в «Локомотиве».

Соглашение 37-летнего форварда с ярославским клубом рассчитано на один год, Радулов получит 70 млн рублей.

– Оклад Радулова упал с 90 до 70 млн рублей за сезон. Реалии возраста?

– Это реалии потолка зарплат. Мы бы под него просто не вписались. Если бы раньше пришли к этому разговору о переходе в «Локомотив», то да.

Но мы думали, может, еще с Казанью что‑то получится. Там же ребенок, быт и все такое. Однако когда в «Ак Барсе» сказали нам, что уже все, то мы приступили к переговорам с другими клубами. Хотя интерес у них и раньше был, но мы ждали.

– Можно ли сказать, что Александр подвинулся в деньгах, чтобы идти за Кубком Гагарина?

– Радулов все время нацелен на результат. Он не любит вообще ни в чем проигрывать. Вы же его знаете!

И он всегда выступает в клубах, которые ставят перед собой самые высокие цели, то есть идут за Кубком Гагарина. Так было всегда – от «Салавата Юлаева» до «Локомотива». Он хочет быть чемпионом. Все остальное ему неинтересно, – сказал агент Александр Черных.

В минувшем сезоне на счету Радулова 40 (16+24) очков в 58 матчах регулярного чемпионата за «Ак Барс». В плей-офф форвард провел 4 игры и отметился 4 (1+3) баллами.

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5 комментариев
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Насыпали больше чем заслуживает, а агент еще оправдывается, почему так мало.
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"Там же ребёнок,быт и всё такое", когда пытаются давить на эмоции,на жалость, знайте, вас пытаются на####ь
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Перевожу—"Мы хотели нагреть Локомотив на 90лямов но не успели"))
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Радулов уже ветеран и так то жирно слишком
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70 лямов 37-летнему игроку, давно уехавшему с ярмарки, да ещё и достаточно токсичному уже огромный перебор. А агент ещё рассчитывала и на 90? Однако.
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