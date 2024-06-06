Агент Радулова о снижении зарплаты с 90 до 70 млн в «Локо»: «Это реалии потолка зарплат. Если бы раньше – да, но мы думали, может, еще с Казанью что‑то получится, там же ребенок, быт и все такое»

Агент Александра Радулова высказался о снижении зарплаты игрока в «Локомотиве».

Соглашение 37-летнего форварда с ярославским клубом рассчитано на один год, Радулов получит 70 млн рублей.

– Оклад Радулова упал с 90 до 70 млн рублей за сезон. Реалии возраста?

– Это реалии потолка зарплат. Мы бы под него просто не вписались. Если бы раньше пришли к этому разговору о переходе в «Локомотив», то да.

Но мы думали, может, еще с Казанью что‑то получится. Там же ребенок, быт и все такое. Однако когда в «Ак Барсе» сказали нам, что уже все, то мы приступили к переговорам с другими клубами. Хотя интерес у них и раньше был, но мы ждали.

– Можно ли сказать, что Александр подвинулся в деньгах, чтобы идти за Кубком Гагарина?

– Радулов все время нацелен на результат. Он не любит вообще ни в чем проигрывать. Вы же его знаете!

И он всегда выступает в клубах, которые ставят перед собой самые высокие цели, то есть идут за Кубком Гагарина. Так было всегда – от «Салавата Юлаева» до « ». Он хочет быть чемпионом. Все остальное ему неинтересно, – сказал агент .

В минувшем сезоне на счету 40 (16+24) очков в 58 матчах регулярного чемпионата за « ». В плей-офф форвард провел 4 игры и отметился 4 (1+3) баллами.

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