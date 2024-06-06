Агент Радулова о скептиках: «Их не было, кроме одного псевдожурналиста, остальные – адекватные люди, не с космосом общаются, а на Земле живут»

Агент высказался о критике Александра Радулова и его перспективах в «Локомотиве».

Соглашение 37-летнего форварда с ярославским клубом рассчитано на один год, Радулов получит 70 млн рублей.

– Главный тренер «Магнитки» Андрей Разин сказал, что Радулов уже не тот, и ему лучше перейти на тренерскую работу. Эти слова задели Александра?

– Возможно даже, это прошло мимо Радулова. Вряд ли он это видел, потому что сейчас усердно тренируется. Да и я это не видел.

Ну, Андрей Владимирович так считает. Может, он хочет, чтобы в КХЛ побыстрее выросла плеяда новых тренеров. И ему с ними было бы интереснее конкурировать. А может, Разин увидел, что Радулов может какой‑то клуб усилить, и от этого «Магнитке» тяжелее придется в новом году. И подумал: «Да ну его нафиг, пусть лучше он в тренеры идет».

– Удивительно, что у Радулова в это межсезонье было много скептиков.

– Их особо не было. Только один псевдожурналист, а остальные – адекватные люди. Они не с космосом общаются, а на Земле живут.

И реальные эксперты понимали, что Радулов однозначно усилит какой‑то клуб КХЛ. Он поможет любой команде, и главное – сделать правильный выбор, найти правильное сочетание тройки и выстроить отношения, – сказал агент .

В минувшем сезоне на счету 40 (16+24) очков в 58 матчах регулярного чемпионата за « ». В плей-офф форвард провел 4 игры и отметился 4 (1+3) баллами.

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