Никитин о Радулове в «Локомотиве»: «Нам нужен игрок с жаждой победы, мастерством. Он добавит харизмы»

Теги Локомотив Игорь Никитин Александр Радулов КХЛ ТАСС Хоккей

Игорь Никитин позитивно оценил переход Александра Радулова в «Локомотив».

Соглашение 37-летнего форварда с ярославским клубом рассчитано на один год, Радулов получит 70 млн рублей.

– Считаю, что нам нужен в команду такой игрок, имеющий жажду победы, мастерство. С ним мы встретились, поговорили, я объяснил ему, что я от него жду.

Он рассказал мне свою историю, как он в нынешнем возрасте смотрит на хоккей, на команду. В плане хоккея мы пришли к общему знаменателю, и потом руководство клуба вело переговоры по контракту с ним.

Мы хотим, чтобы Александр был самим собой. То, что он однозначно добавит харизмы в команду, это всем понятно. У нас много своих ребят на подходе, которые тоже могут стать такими лидерами, а здесь живой пример, как это может быть. Поэтому мы решили, что это будет хороший микст.

Я Александра достаточно хорошо знаю, мы работали долго вместе. Прежде всего он профессионал и, скажем так, спортсмен в плане неуемной жажды победы. И это то, что нужно.

Мы разговаривали с Александром о его функциональном состоянии, есть ли желание играть. Александр как раз хочет выиграть, и наши интересы в этом плане совпали. Понятно, есть возраст, но элитные спортсмены и отличаются тем, что имеют шанс играть чуть дольше других ребят.

Понимание, где он должен играть, конечно, есть. Задача – сделать так, чтобы было комфортно и команде, и ему. На бумаге понимание есть, но, как жизнь часто показывает, химия получается только на льду.

– Присоединится ли Радулов к команде с первого дня подготовки?

– Обязательно, по всем командным правилам. У нас нет исключения ни для кого в команде. Есть уважение к старшим ребятам, но если ты взялся, то будь готов работать наравне со всеми, – сказал главный тренер «Локомотива» Никитин.

В минувшем сезоне на счету Радулова 40 (16+24) очков в 58 матчах регулярного чемпионата за «Ак Барс». В плей-офф форвард провел 4 игры и отметился 4 (1+3) баллами.

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8 комментариев
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Тебе головной боли он добавит.
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Нервяка тоже добавит.
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С доплатой в 10-20 млн Локомотив вместо него мог пару сильных иностранцев подписать, которые как раз креатива и реализации недостающих добавили бы.
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Добавить он тебе харизмы сам вспотеешь от этой харизмы
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У Никитина все по струночке должны ходить. Стерпит ли Радулов быть в этих рамках? Не уверен.
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Да уж,Никитину виднее, Сашка нервный уж больно...Движуху наведёт 100% только во благо ли???
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Согласен, что пока понимание есть только на бумаге, жизнь покажет...
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Микст вроде смешанная пара -мальчик девочка, может все таки микс? Не суть конечно, но Радулов ,думаю с первым сцепится с Никитиным.
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