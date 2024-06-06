Никитин о Радулове в «Локомотиве»: «Нам нужен игрок с жаждой победы, мастерством. Он добавит харизмы»

Игорь Никитин позитивно оценил переход Александра Радулова в «Локомотив».

Соглашение 37-летнего форварда с ярославским клубом рассчитано на один год, Радулов получит 70 млн рублей.

– Считаю, что нам нужен в команду такой игрок, имеющий жажду победы, мастерство. С ним мы встретились, поговорили, я объяснил ему, что я от него жду.

Он рассказал мне свою историю, как он в нынешнем возрасте смотрит на хоккей, на команду. В плане хоккея мы пришли к общему знаменателю, и потом руководство клуба вело переговоры по контракту с ним.

Мы хотим, чтобы Александр был самим собой. То, что он однозначно добавит харизмы в команду, это всем понятно. У нас много своих ребят на подходе, которые тоже могут стать такими лидерами, а здесь живой пример, как это может быть. Поэтому мы решили, что это будет хороший микст.

Я Александра достаточно хорошо знаю, мы работали долго вместе. Прежде всего он профессионал и, скажем так, спортсмен в плане неуемной жажды победы. И это то, что нужно.

Мы разговаривали с Александром о его функциональном состоянии, есть ли желание играть. Александр как раз хочет выиграть, и наши интересы в этом плане совпали. Понятно, есть возраст, но элитные спортсмены и отличаются тем, что имеют шанс играть чуть дольше других ребят.

Понимание, где он должен играть, конечно, есть. Задача – сделать так, чтобы было комфортно и команде, и ему. На бумаге понимание есть, но, как жизнь часто показывает, химия получается только на льду.

– Присоединится ли Радулов к команде с первого дня подготовки?

– Обязательно, по всем командным правилам. У нас нет исключения ни для кого в команде. Есть уважение к старшим ребятам, но если ты взялся, то будь готов работать наравне со всеми, – сказал главный тренер « » .

В минувшем сезоне на счету 40 (16+24) очков в 58 матчах регулярного чемпионата за « ». В плей-офф форвард провел 4 игры и отметился 4 (1+3) баллами.

7 быстрых мыслей о переходе Радулова в «Локомотив»