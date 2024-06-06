Министр спорта Татарстана об уходе Радулова из «Ак Барса»: «Человек-энергия, классный, медийный. Он много сделал для клуба, но всему свое время»

Теги Ак Барс Локомотив Александр Радулов КХЛ Владимир Леонов Политика ТАСС Хоккей

Министр спорта Татарстана высказался об уходе Александра Радулова из «Ак Барса».

37-летний форвард сегодня заключил контракт с «Локомотивом» на один год, Радулов получит 70 млн рублей.

В минувшем сезоне на счету Радулова 40 (16+24) очков в 58 матчах регулярного чемпионата за «Ак Барс». В плей-офф форвард провел 4 игры и отметился 4 (1+3) баллами.

«Это классный человек, человек-энергия, человек медийный. Считаю, что он очень много сделал для «Ак Барса», но всему свое время.

Обновился тренерский штаб, будет новый рисунок игры, поэтому желаю ему удачи, найти себя в других клубах.

В «Ак Барсе» он был звездой, это один из самых талантливых игроков», – сказал Владимир Леонов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

7 быстрых мыслей о переходе Радулова в «Локомотив»

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
ну очень очень хороший но нам ненужен.
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий