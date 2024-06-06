Министр спорта Татарстана об уходе Радулова из «Ак Барса»: «Человек-энергия, классный, медийный. Он много сделал для клуба, но всему свое время»
Министр спорта Татарстана высказался об уходе Александра Радулова из «Ак Барса».
37-летний форвард сегодня заключил контракт с «Локомотивом» на один год, Радулов получит 70 млн рублей.
В минувшем сезоне на счету Радулова 40 (16+24) очков в 58 матчах регулярного чемпионата за «Ак Барс». В плей-офф форвард провел 4 игры и отметился 4 (1+3) баллами.
«Это классный человек, человек-энергия, человек медийный. Считаю, что он очень много сделал для «Ак Барса», но всему свое время.
Обновился тренерский штаб, будет новый рисунок игры, поэтому желаю ему удачи, найти себя в других клубах.
В «Ак Барсе» он был звездой, это один из самых талантливых игроков», – сказал Владимир Леонов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).