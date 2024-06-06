Министр спорта Татарстана об уходе Радулова из «Ак Барса»: «Человек-энергия, классный, медийный. Он много сделал для клуба, но всему свое время»

Министр спорта Татарстана высказался об уходе Александра Радулова из «Ак Барса».

37-летний форвард сегодня заключил контракт с « » на один год, Радулов получит 70 млн рублей.

В минувшем сезоне на счету 40 (16+24) очков в 58 матчах регулярного чемпионата за « ». В плей-офф форвард провел 4 игры и отметился 4 (1+3) баллами.

«Это классный человек, человек-энергия, человек медийный. Считаю, что он очень много сделал для «Ак Барса», но всему свое время.

Обновился тренерский штаб, будет новый рисунок игры, поэтому желаю ему удачи, найти себя в других клубах.

В « » он был звездой, это один из самых талантливых игроков», – сказал Владимир Леонов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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