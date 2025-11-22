  • Спортс
Тамбиев о 3:4 от «Металлурга»: «Удаления сводили на нет все усилия. Если их убрать, то неплохо играли, план на матч работал»

Леонид Тамбиев подвел итоги матча «Адмирала» с «Металлургом».

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев высказался о поражении в матче против «Металлурга» (3:4 Б).

«Если убрать удаления, то неплохо играли, вытащили матч. План на игру, который мы предложили, работал. Но удаления немного сводили на нет все усилия.

Проявляли мужество, героизм во время игры в меньшинстве, но хотелось бы, чтобы они проявлялись в других моментах. Уж слишком много удалений нахватали против такой команды.

Но игрой и самоотдачей команды я доволен. Решил поменять вратаря на буллиты, потому что у Гуски в этом сезоне они не идут. Плюс на Адама была большая нагрузка, уж слишком много в меньшинстве играли», – сказал Тамбиев.

