«Металлург» выиграл 8 из 9 последних матчей, сегодня – 4:3 Б с «Адмиралом». Команда Разина идет 1-й в КХЛ

«Металлург» выиграл 8 из 9 последних матчей в КХЛ.

«Металлург » обыграл «Адмирал» (4:3 Б) в матче Fonbet Чемпионата КХЛ.

Команда тренера Андрея Разина одержала 8-ю победу в 9 последних играх.

«Металлург» набрал 48 очков в 30 играх и занимает 1-е место в Восточной конференции и в общей таблице КХЛ.

«Адмирал » идет 9-м на Востоке с 26 баллами после 27 матчей.