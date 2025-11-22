Разин о 4:3 с «Адмиралом»: «Много бросков делали, но куда они девались, почему столько «в молоко» бросали – это уже вопрос. С большинством была беда, но победа есть победа»
Андрей Разин подвел итоги матча «Металлурга» против «Адмирала».
Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался о победе над «Адмиралом» (4:3 Б).
«Тяжелая игра, потому что много сил и эмоций отдали на выездах. По движению все не так плохо было. С большинством была беда, но победа есть победа.
Сегодня было очень много неточных передач, потерь. Обычно после поездки приезжаешь, бывает выходной, чтобы команда перезагрузилась, а тут раз – и через день снова играть.
Такие домашние игры очень редко проходят после выездов. Много делали бросков, но куда они девались, почему столько «в молоко» бросали – это уже вопрос», – сказал Разин.
«Металлург» выиграл 8 из 9 последних матчей, сегодня – 4:3 Б с «Адмиралом». Команда Разина идет 1-й в КХЛ
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
