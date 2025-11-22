Андрей Скабелка: «8-е место ЦСКА – временные трудности. Никитин еще исправит положение. Это тренер с амбициями, который умеет строить команды»
Андрей Скабелка: восьмое место ЦСКА – временные трудности.
Бывший тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Андрей Скабелка высказался о результатах ЦСКА в текущем сезоне.
После 29 матчей клуб занимает 8-е место в таблице Западной конференции 29 очками.
«Странно видеть ЦСКА на восьмом месте, но я знаю, как работает Игорь Никитин. Он тренер с амбициями, который умеет строить команды и давать результат. Никитин еще исправит положение ЦСКА.
Основная причина неудач команды? Не все хоккеисты готовы к требованиям этого тренерского штаба. Восьмое место ЦСКА – это временные трудности. Все еще впереди», – сказал Скабелка.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости