Андрей Скабелка: «8-е место ЦСКА – временные трудности. Никитин еще исправит положение. Это тренер с амбициями, который умеет строить команды»

Андрей Скабелка: восьмое место ЦСКА – временные трудности.

Бывший тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Андрей Скабелка высказался о результатах ЦСКА в текущем сезоне.

После 29 матчей клуб занимает 8-е место в таблице Западной конференции 29 очками.

«Странно видеть ЦСКА на восьмом месте, но я знаю, как работает Игорь Никитин . Он тренер с амбициями, который умеет строить команды и давать результат. Никитин еще исправит положение ЦСКА.

Основная причина неудач команды? Не все хоккеисты готовы к требованиям этого тренерского штаба. Восьмое место ЦСКА – это временные трудности. Все еще впереди», – сказал Скабелка.