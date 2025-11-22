Ткачев провел 500-й матч в КХЛ. Форвард «Металлурга» набрал 1+1 против «Адмирала», продлив серию с очками до 9 игр
Владимир Ткачев провел 500-й матч в КХЛ.
Нападающий «Металлурга» Владимир Ткачев провел 500-й матч в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Юбилейной для форварда стала игра против «Адмирала» (4:3 Б).
В этом матче Ткачев набрал 2 (1+1) балла, продлив свою результативную серию до 9 игр.
В 30 матчах нынешнего сезона у него 40 (8+32) баллов.
Всего в КХЛ на счету форварда 429 (128+301) очков в 500 играх с учетом плей-офф.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал КХЛ
