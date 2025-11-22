«Салават» получил 10 млн рублей от «Шанхая» за Калинюка (Metaratings)
«Салават» получил от «Шанхая» 10 млн рублей за Калинюка.
«Салават Юлаев» получил от «Шанхая» 10 млн рублей за защитника Уайтта Калинюка.
Об этом сообщает Metaratings.
Ранее стало известно, что Калинюк продолжит карьеру в «Дрэгонс». Взамен «Салават» получил денежную компенсацию.
В 18 матчах за клуб из Уфы Уайатт Калинюк набрал 5 (1+4) очков при показателе полезности «минус 8». Защитник перешел в «Салават Юлаев» в середине сентября в рамках сделки по обмену Саши Хмелевски в «Ак Барс».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
