Кагарлицкий подписал контракт с «Сочи» до конца сезона

Дмитрий Кагарлицкий подписал контракт с «Сочи».

Нападающий Дмитрий Кагарлицкий перешел в «Сочи ».

Срок контракта с хоккеистом рассчитан до конца текущего сезона.

В прошлом сезоне 36-летний форвард выступал за «Торпедо » и набрал 36 (9+27) очков за 64 игры в регулярном чемпионате и Кубке Гагарина.