Кагарлицкий подписал контракт с «Сочи» до конца сезона
Дмитрий Кагарлицкий подписал контракт с «Сочи».
Нападающий Дмитрий Кагарлицкий перешел в «Сочи».
Срок контракта с хоккеистом рассчитан до конца текущего сезона.
В прошлом сезоне 36-летний форвард выступал за «Торпедо» и набрал 36 (9+27) очков за 64 игры в регулярном чемпионате и Кубке Гагарина.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Сочи»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости