Вадим Покотило: «Кагарлицкий – опытный и мастеровитый хоккеист. Уровень его навыков позволит «Сочи» усилить игру в нападении и большинстве»

Вадим Покотило высказался о переходе Дмитрия Кагарлицкого в «Сочи».

Заместитель генерального директора «Сочи » по спортивным операциям Вадим Покотило высказался о подписании форварда Дмитрия Кагарлицкого.

«Дмитрий Кагарлицкий – опытный и мастеровитый игрок, один из самых узнаваемых хоккеистов лиги. Уровень его навыков позволит нам усилить игру в нападении и большинстве.

Не стоит забывать и о его авторитете. Он поможет усилить командный дух. Это опытный хоккеист, которого нам не хватало во многих ключевых моментах.

Надеемся, что Дмитрий быстро вольется в состав и поможет нам в решении поставленных задач», – сказал Покотило.