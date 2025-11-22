Вадим Покотило: «Кагарлицкий – опытный и мастеровитый хоккеист. Уровень его навыков позволит «Сочи» усилить игру в нападении и большинстве»
Вадим Покотило высказался о переходе Дмитрия Кагарлицкого в «Сочи».
Заместитель генерального директора «Сочи» по спортивным операциям Вадим Покотило высказался о подписании форварда Дмитрия Кагарлицкого.
«Дмитрий Кагарлицкий – опытный и мастеровитый игрок, один из самых узнаваемых хоккеистов лиги. Уровень его навыков позволит нам усилить игру в нападении и большинстве.
Не стоит забывать и о его авторитете. Он поможет усилить командный дух. Это опытный хоккеист, которого нам не хватало во многих ключевых моментах.
Надеемся, что Дмитрий быстро вольется в состав и поможет нам в решении поставленных задач», – сказал Покотило.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Сочи»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости