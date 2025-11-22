Алексей Дементьев: «Легионеры становятся лидерами СКА. У Грималди еще есть большой потенциал к развитию, жду от него заметно большего вклада в игру и результаты команды»

  • Спортс
0

Алексей Дементьев оценил игру легионеров СКА.

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев высказался о выступлении легионеров СКА.

– Легионеры СКА окончательно становятся определяющим фактором в игре и результатах команды?

– Думаю, что да. Легионеры действительно становятся лидерами СКА, а для этих хоккеистов и всей остальной команды главным становится их полная физическая готовность и абсолютное здоровье на протяжении всей оставшейся части регулярного сезона.

–  Рокко Грималди уже вышел на уровень, позволявший ему некогда забрасывать 30 шайб за сезон в АХЛ?

– С моей точки зрения у Грималди в этом отношении еще есть очень большой потенциал к развитию. Я жду от него заметно большего вклада в игру и в результаты СКА на протяжении всего оставшегося сезона.

В связи с этим меня радует то, как в последних матчах он начал помогать команде, не только полезно и результативно играя в атаке, но и очень активно, с максимальной отдачей, отрабатывая назад в оборону.

Дюбе и Лайпсик в своем оптимальном состоянии – усиление для СКА?

– Думаю, да, хотя у Лайпсика давно не было игровой практики. На данный момент самое главное для этих хоккеистов то, как быстро они вольются в коллектив и взгляд тренерского штаба СКА на их роль в команде, а также сочетания, в которых они будут наиболее полезны команде.

Не будем забывать и о вышеупомянутых факторах физической подготовки и здоровья хоккеистов, – сказал Дементьев.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт день за днем»
