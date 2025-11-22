Алексей Дементьев: «У «Сибири» еще ничего не потеряно. Впереди больше половины сезона, рецепты успеха всегда одинаковы: не опускать руки, биться друг за друга»
Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев высказался о выступлении «Сибири» в нынешнем сезоне.
В четверг «Сибирь» в серии буллитов обыграла московское «Динамо» со счетом 4:3. Команда прервала серию из 13 поражений подряд.
«Сибирь» идет на 11-м месте на Востоке с 19 баллами в 28 играх.
– Можно ли считать, что нынешний сезон для «Сибири» уже потерян?
– Ни в коем случае! У «Сибири» еще ничего не потеряно. Впереди больше половины сезона, а рецепты успеха в таких случаях всегда одинаковы: не опускать руки, биться друг за друга, действовать в любой игровой ситуации максимально самоотверженно, сохраняя при этом полную концентрацию внимания.
– Что думаете о перспективах в КХЛ исполняющего обязанности главного тренера «Сибири» Ярослава Люзенкова?
– Это талантливый и интересный специалист, заслуживший свой шанс в КХЛ, благодаря плодотворной работе на всех этажах вертикали нашего клубного хоккея.
Не забудем и о том, что Люзенков – воспитанник новосибирского хоккея, а работа в родном городе и клубе это не только большая ответственность, но и поддержка болельщиков. Я верю в него! – сказал Дементьев.