Алексей Дементьев: «У «Сибири» еще ничего не потеряно. Впереди больше половины сезона, рецепты успеха всегда одинаковы: не опускать руки, биться друг за друга»

Алексей Дементьев: у «Сибири» еще ничего не потеряно.

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев высказался о выступлении «Сибири» в нынешнем сезоне.

В четверг «Сибирь » в серии буллитов обыграла московское «Динамо» со счетом 4:3. Команда прервала серию из 13 поражений подряд.

«Сибирь» идет на 11-м месте на Востоке с 19 баллами в 28 играх.

– Можно ли считать, что нынешний сезон для «Сибири» уже потерян?

– Ни в коем случае! У «Сибири» еще ничего не потеряно. Впереди больше половины сезона, а рецепты успеха в таких случаях всегда одинаковы: не опускать руки, биться друг за друга, действовать в любой игровой ситуации максимально самоотверженно, сохраняя при этом полную концентрацию внимания.

– Что думаете о перспективах в КХЛ исполняющего обязанности главного тренера «Сибири» Ярослава Люзенкова?

– Это талантливый и интересный специалист, заслуживший свой шанс в КХЛ , благодаря плодотворной работе на всех этажах вертикали нашего клубного хоккея.

Не забудем и о том, что Люзенков – воспитанник новосибирского хоккея, а работа в родном городе и клубе это не только большая ответственность, но и поддержка болельщиков. Я верю в него! – сказал Дементьев.