«Ак Барс» объявил об уходе Радулова. Форвард провел в клубе 2 сезона

Теги Ак Барс переходы Александр Радулов КХЛ Хоккей

«Ак Барс» объявил об уходе Александра Радулова.

37-летний форвард провел в команде 2 сезона. В сезоне-2022/23 он дошел вместе с ней до финала Кубка Гагарина. 

Сейчас он является неограниченно свободным агентом. 

«Александр Радулов покидает «Ак Барс». За эти два сезона мы увидели столько разных Радуловых: заряженного и агрессивного, доброго и улыбчивого, уверенного и непобедимого. И каждого мы будем вспоминать с теплотой в сердце.

Благодарим за невероятные голы, сумасшедшую самоотдачу и яркие моменты!» – говорится в телеграм-канале казанцев. 

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18 комментариев
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Лучше закончить карьеру, чем мучить всех.
То же касается Шипачева
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+19
Ответ Al Al
Лучше закончить карьеру, чем мучить всех. То же касается Шипачева
Правильно привести в соответствие запросы и возможности.
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+10
В Куню Луню можно податься может там Сашкины запросы удовлетворят.
+4
0
+4
При Запросах Радулова ему или в Амур, или Куньлунь.
+3
0
+3
Бесполезных два года …
+2
0
+2
фига тут народ Шипачева списал 😂 Вадик с его набором скиллов и умений в КХЛ до 40 на хорошем уровне отыграет
+3
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Радулов иди в Торпедо там тебя Ларионов раскрутит заново!
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Интересно куда теперь. В Румынию?
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Уходит эпоха
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Ждём в Динамо
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Всё верно пишут коллеги...
Сашки только Амур подходит.....
Но он чего-то не хочет, под занавес карьеры
ка краз самое оно...Могло бы получиться подтянуть Хабаровск к кубку......
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Александр при адекватной зп без команды не останется. Тут больше вопрос к нему, захочет ли он играть за условно небольшие деньги по хоккейным меркам, тогда сможет выбирать клуб исходя из своих предпочтений.
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Ответ Al Al
Лучше закончить карьеру, чем мучить всех. То же касается Шипачева
Его же не так давно вроде на миллиард нагрели.
Надо зарабатывать.
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Ответ Al Al
Лучше закончить карьеру, чем мучить всех. То же касается Шипачева
А кого мучать?!
Динамо ему давало - 60.
Ему мало. За условные 35-40 в год за ним выстроится очередь.
За Щипачевым за 25-30 будет очередь.
Кагарлицкий же пристроился на 25.
+1
-1
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Ответ Al Al
Лучше закончить карьеру, чем мучить всех. То же касается Шипачева
Что один, что другой ещё поиграют. И заработают от 50 лямов ещё...
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Ответ Сергей Низовкин
Радулов иди в Торпедо там тебя Ларионов раскрутит заново!
ага и шипу с войновым туда же
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