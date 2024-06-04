«Ак Барс» объявил об уходе Радулова. Форвард провел в клубе 2 сезона
«Ак Барс» объявил об уходе Александра Радулова.
37-летний форвард провел в команде 2 сезона. В сезоне-2022/23 он дошел вместе с ней до финала Кубка Гагарина.
Сейчас он является неограниченно свободным агентом.
«Александр Радулов покидает «Ак Барс». За эти два сезона мы увидели столько разных Радуловых: заряженного и агрессивного, доброго и улыбчивого, уверенного и непобедимого. И каждого мы будем вспоминать с теплотой в сердце.
Благодарим за невероятные голы, сумасшедшую самоотдачу и яркие моменты!» – говорится в телеграм-канале казанцев.
То же касается Шипачева
Сашки только Амур подходит.....
Но он чего-то не хочет, под занавес карьеры
ка краз самое оно...Могло бы получиться подтянуть Хабаровск к кубку......
Надо зарабатывать.
Динамо ему давало - 60.
Ему мало. За условные 35-40 в год за ним выстроится очередь.
За Щипачевым за 25-30 будет очередь.
Кагарлицкий же пристроился на 25.