«Ак Барс» объявил об уходе Радулова. Форвард провел в клубе 2 сезона

«Ак Барс» объявил об уходе Александра Радулова.

37-летний форвард провел в команде 2 сезона. В сезоне-2022/23 он дошел вместе с ней до финала Кубка Гагарина.

Сейчас он является неограниченно свободным агентом.

«Александр Радулов покидает «Ак Барс». За эти два сезона мы увидели столько разных : заряженного и агрессивного, доброго и улыбчивого, уверенного и непобедимого. И каждого мы будем вспоминать с теплотой в сердце.

Благодарим за невероятные голы, сумасшедшую самоотдачу и яркие моменты!» – говорится в телеграм-канале казанцев.