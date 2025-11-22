Черных об Овечкине: «Нам повезло, что мы живем в эпоху Александра. Неизвестно, будут ли еще когда-либо такие рекорды. Я рад, что он показывает такую игру и прославляет Россию»

Александр Черных высказался об игре Александра Овечкина.

Агент Александр Черных оценил игру форварда «Вашингтона » Александра Овечкина в нынешнем сезоне НХЛ .

Капитан «Кэпиталс» забросил 3 шайбы в игре с «Монреалем» (8:4). Всего на счету 40-летнего форварда 20 (10+10) баллов в 21 игре сезона.

Овечкин является рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах. Ранее он стал первым, кому удалось забросить 900 шайб в лиге. На данный момент на его счету 907 голов в НХЛ.

С учетом плей-офф у Овечкина 984 гола в лиге. По этому показателю форвард занимает второе место в истории НХЛ, уступая Уэйну Гретцки (1016 голов: 894 – в регулярках, 122 – в плей-офф).

– Такое ощущение, что силы Александра безграничны, и если пружину разжать до конца, можно получить еще больше и побить еще больше рекордов.

Я рад, что наш соотечественник показывает такую игру и прославляет нашу страну, и это видят его родные и близкие. То прозвище, которое ему дали, Александр Великий, соответствует тому, что он делает. Нам повезло, что мы живем в эпоху Овечкина. Неизвестно, будут ли еще когда-либо такие рекорды.

– Как вы думаете, сможет ли он в этом сезоне побить рекорд Гретцки по голам с учетом плей-офф?

– Гадание неблагодарная вещь. Мы будем просто желать, чтобы у Александра все получилось. Самое главное, чтобы у него было все хорошо со здоровьем и без травм. Если у него получится, то мы все только порадуемся за него, – сказал Черных.