  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Черных об Овечкине: «Нам повезло, что мы живем в эпоху Александра. Неизвестно, будут ли еще когда-либо такие рекорды. Я рад, что он показывает такую игру и прославляет Россию»
0

Черных об Овечкине: «Нам повезло, что мы живем в эпоху Александра. Неизвестно, будут ли еще когда-либо такие рекорды. Я рад, что он показывает такую игру и прославляет Россию»

Александр Черных высказался об игре Александра Овечкина.

Агент Александр Черных оценил игру форварда «Вашингтона» Александра Овечкина в нынешнем сезоне НХЛ.

Капитан «Кэпиталс» забросил 3 шайбы в игре с «Монреалем» (8:4). Всего на счету 40-летнего форварда 20 (10+10) баллов в 21 игре сезона.

Овечкин является рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах. Ранее он стал первым, кому удалось забросить 900 шайб в лиге. На данный момент на его счету 907 голов в НХЛ.

С учетом плей-офф у Овечкина 984 гола в лиге. По этому показателю форвард занимает второе место в истории НХЛ, уступая Уэйну Гретцки (1016 голов: 894 – в регулярках, 122 – в плей-офф).

– Такое ощущение, что силы Александра безграничны, и если пружину разжать до конца, можно получить еще больше и побить еще больше рекордов.

Я рад, что наш соотечественник показывает такую игру и прославляет нашу страну, и это видят его родные и близкие. То прозвище, которое ему дали, Александр Великий, соответствует тому, что он делает. Нам повезло, что мы живем в эпоху Овечкина. Неизвестно, будут ли еще когда-либо такие рекорды.

– Как вы думаете, сможет ли он в этом сезоне побить рекорд Гретцки по голам с учетом плей-офф?

– Гадание неблагодарная вещь. Мы будем просто желать, чтобы у Александра все получилось. Самое главное, чтобы у него было все хорошо со здоровьем и без травм. Если у него получится, то мы все только порадуемся за него, – сказал Черных.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
logoАлександр Овечкин
logoНХЛ
logoВашингтон
Александр Черных
logoУэйн Гретцки
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Роднина о том, кто является лицом российского спорта – Овечкин или Махачев: «Я обо всем сужу по цифрам. Александр уже 20 лет на слуху, побил рекорд Гретцки. Это вам ничего не говорит?»
22 ноября, 09:49
Макдэвид и Драйзайтль сфотографировались с сыновьями Овечкина: «Угадайте, кто фотограф»
22 ноября, 08:59Фото
Михайлов об Овечкине: «У любого хоккеиста бывает полоса неудач. Теперь все изменилось, он постоянно забивает. Александр по-прежнему лидер «Вашингтона», это даже не обсуждается»
22 ноября, 07:45
Главные новости
Мухамадуллин забросил 1-ю шайбу в сезоне и стал 3-й звездой матча с «Бостоном». У него 2 броска, 4 блока и 2 потери за 17:06
53 минуты назадВидео
НХЛ. «Баффало» был сильнее «Каролины», «Миннесота» победила «Виннипег», «Чикаго» уступил «Колорадо», «Сан-Хосе» обыграл «Бостон»
сегодня, 04:35
Аскаров отразил 34 из 35 бросков «Бостона» и стал 1-й звездой матча. Победа – 7-я в 8 последних играх (95,5% сэйвов на отрезке)
сегодня, 04:34
Селебрини вышел на 2-е место в гонке бомбардиров НХЛ с 34 очками в 23 играх, обогнав Макдэвида. Он сократил отставание от Маккиннона до 3 баллов
сегодня, 04:22
Валльстедт сделал 3-й шатаут в 8 играх в сезоне, новичок «Миннесоты» лидирует в НХЛ по их числу. У «Уайлд» 5 сухих побед – больше всех в лиге
сегодня, 03:22
Юров забил победный гол в матче с «Виннипегом», став 2-й звездой. У форварда «Миннесоты» 3+3 в 18 играх
сегодня, 01:31Видео
Капризов забил 13-й гол в сезоне – «Виннипегу». У него 27 очков в 23 матчах
сегодня, 01:18Видео
Свечников провел 500-й матч в НХЛ, не набрав очков против «Баффало». У форварда «Каролины» 158+218 и «плюс 41» за карьеру в регулярках
вчера, 21:09
Романов пропустит 5-6 месяцев из-за травмы, защитнику «Айлендерс» требуется операция. НХЛ не отстранила Рантанена за толчок Александра в борт
вчера, 20:42Видео
Рантанен отстранен на один матч, он не сыграет с «Эдмонтоном». Дисквалификация – автоматическая, за удаления до конца игр с «Калгари» и «Айлендерс»
вчера, 20:09
Ко всем новостям
Последние новости
«Баффало» обыграл лидера Востока «Каролину» – 4-я победа в последних 5 играх. «Сэйбрс» ушли с последнего места в конференции, теперь там «Торонто»
17 минут назад
«Айлендерс» одержали 7 побед в последних 9 матчах, из них 3 – сухие. Команда Руа идет на 2-м месте на Востоке
29 минут назад
Форвард «Бостона» Гики вновь догнал Маккиннона в гонке снайперов НХЛ – у обоих по 17 шайб. За ними следуют Драйзайтль, Селебрини и Хорват с 14 голами
41 минуту назад
«Колорадо» выиграл 9 матчей подряд – 7-я такая серия в истории клуба. Команда Беднара продолжает лидировать в НХЛ
сегодня, 03:58
38-летний Умарк вновь вернулся в «Лулео». В прошлом сезоне он помог клубу выиграть чемпионат Швеции впервые с 1996 года
сегодня, 03:46
«Миннесота» одержала 5 побед подряд, из них 3 – сухие. Команда Хайнса идет на 5-м месте на Западе
сегодня, 03:34
«Монреаль» подписал Тексье на год и 1 млн долларов. Ранее форвард из Франции расторг контракт с «Сент-Луисом», где получал 2,1 млн за сезон
сегодня, 03:10
Популярная игра с хоккейными картами, где можно забрать игровой ноутбук. Попробуйте!
вчера, 22:30Тесты и игры
Лабанк считает, что «Шанхай» может выйти на 1-е место на Западе: «У нас большой потенциал. Нужно продолжать набирать очки, не сдаваться»
вчера, 21:26
Первый россиянин, кто выиграл Кубок Стэнли. Знаете, кто это?
вчера, 20:50Тесты и игры