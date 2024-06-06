Агент Радулова про «Локомотив»: «Александр – профессионал с большим опытом, он поможет клубу как на льду, так и в раздевалке»

Теги Локомотив Александр Радулов КХЛ Юрий Николаев Чемпионат.com Хоккей

Агент Александра Радулова прокомментировал переход игрока в «Локомотив».

Соглашение 37-летнего форварда с ярославским клубом рассчитано на один год, Радулов получит 70 млн рублей.

«Эта сделка получилась удачной для всех. Александр – профессионал с большим опытом, который поможет «Локомотиву» как на льду, так и в раздевалке.

Желаем игроку и клубу удачи в новом сезоне», – сказал агент Юрий Николаев.

В минувшем сезоне на счету Радулова 40 (16+24) очков в 58 матчах регулярного чемпионата за «Ак Барс». В плей-офф форвард провел 4 игры и отметился 4 (1+3) баллами.

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