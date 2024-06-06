Агент Радулова про «Локомотив»: «Александр – профессионал с большим опытом, он поможет клубу как на льду, так и в раздевалке»
Агент Александра Радулова прокомментировал переход игрока в «Локомотив».
Соглашение 37-летнего форварда с ярославским клубом рассчитано на один год, Радулов получит 70 млн рублей.
«Эта сделка получилась удачной для всех. Александр – профессионал с большим опытом, который поможет «Локомотиву» как на льду, так и в раздевалке.
Желаем игроку и клубу удачи в новом сезоне», – сказал агент Юрий Николаев.
В минувшем сезоне на счету Радулова 40 (16+24) очков в 58 матчах регулярного чемпионата за «Ак Барс». В плей-офф форвард провел 4 игры и отметился 4 (1+3) баллами.