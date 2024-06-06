Черных о Радулове в «Локомотиве»: «Мы ему рассказали об интересе с разных сторон. Он пообщался с ними и принял такое решение»
Агент Александра Радулова прокомментировал переход форварда в «Локомотив».
«Мы не вдавались в подробности, почему Александр выбрал «Локомотив». Мы ему рассказали об интересе с разных сторон, с которыми он пообщался и принял такое решение.
Мы просто услышали, что Александр сказал: «Я считаю, что должен играть в следующем году в «Локомотиве». Дальше технические вопросы, связанные с оформлением контракта, решали мы», – сказал агент Александр Черных.