Черных о Радулове в «Локомотиве»: «Мы ему рассказали об интересе с разных сторон. Он пообщался с ними и принял такое решение»

Агент Александра Радулова прокомментировал переход форварда в «Локомотив».

«Мы не вдавались в подробности, почему Александр выбрал « ». Мы ему рассказали об интересе с разных сторон, с которыми он пообщался и принял такое решение.

Мы просто услышали, что Александр сказал: «Я считаю, что должен играть в следующем году в «Локомотиве». Дальше технические вопросы, связанные с оформлением контракта, решали мы», – сказал агент .