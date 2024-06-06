Черных о Радулове в «Локомотиве»: «Мы ему рассказали об интересе с разных сторон. Он пообщался с ними и принял такое решение»

Теги Локомотив Александр Радулов КХЛ Александр Черных Спорт-Экспресс Хоккей

Агент Александра Радулова прокомментировал переход форварда в «Локомотив».

«Мы не вдавались в подробности, почему Александр выбрал «Локомотив». Мы ему рассказали об интересе с разных сторон, с которыми он пообщался и принял такое решение.

Мы просто услышали, что Александр сказал: «Я считаю, что должен играть в следующем году в «Локомотиве». Дальше технические вопросы, связанные с оформлением контракта, решали мы», – сказал агент Александр Черных.

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3 комментария
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Как же хорошо, что он не сказал, что должен играть в Торпедо в следующем году.
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