Ротенберг про «Хоккейный Город Сколково»: «Выполняем поручение Путина. Огромная благодарность Шувалову, Собянину – в хоккее можно победить только командой»

Теги СКА ФХР бизнес Владимир Путин КХЛ Игорь Шувалов Сергей Собянин Роман Ротенберг Политика детский хоккей Хоккей

Роман Ротенберг рассказал о выполнении поручение Владимира Путина.

Сегодня Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа компаний «Красная машина» стали партнерами в рамках реализации проекта строительства многофункционального спортивного комплекса «Хоккейный Город Сколково». Целевой объем финансирования – 3 млрд рублей.

«Сегодня на ПМЭФ группа компаний «Красная машина» подписала соглашение с Российский фондом прямых инвестиций. Наша цель – строительство многофункционального спортивного комплекса «Хоккейный Город Сколково».

Целевой объем финансирования проекта – 3 миллиарда рублей. Спорткомплекс объединит площадки для ледовых и других видов спорта, тренажерный, батутный и универсальный спортивный залы и другую необходимую инфраструктуру. В комплексе будут работать наша хоккейная школа «Красная Машина Юниор» (проект Академии СКА), школа фигурного катания, борьбы, бокса, гимнастики и других видов спорта.

Все занимающиеся будут иметь возможность обучаться в инновационной школе «Сколково». Это прорыв в сфере спорта и образования.

Мы много лет шли к тому, чтобы спортсмен был гармонично развитой личностью, чтобы занятия спортом не шли в ущерб образованию и наоборот. В нашем новом проекте это станет возможным. Таким образом мы выполняем поручение президента РФ Владимира Путина.

Хочу выразить огромную благодарность Игорю Ивановичу Шувалову, с которым мы запускали этот проект, городу Москва и лично Сергею Семеновичу Собянину за то, что поддержал наше начинание, Кириллу Александровичу Дмитриеву, генеральному директору Российского фонда прямых инвестиций, Андрею Ильичу Комарову, идейному вдохновителю практико-ориентированного образования в Сколково.

Это командная работа. А в хоккее можно победить только командой», – написал главный тренер СКА и первый вице-президент ФХР Ротенберг.

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14 комментариев
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Прикольно жить в своём маня-мирке, наверное. Везде одни победы, триумфы, благодарности, ну и огромные откаты под громкие фразы, само-собой.
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Очередной мегараспил в Сколково.
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3 лярда на спорткомплекс - не кисло так!
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Инновационная школа «Сколко». Сколько не жалко бгггг.
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Ответ Eduard Rastryopin
Я боюсь спросить,а вчерашний Путин,который про чрезмерную коммерциализацию спорта говорил,и что родители слишком много платят за занятия детей спортом,это какой-то другой Путин? На 3 миллиарда некоторые регионы могли бы годами детский спорт бесплатно для родителей развивать.
Удмурт наверное, банкетный такой фигни не скажет. Кашлюн бы просто промолчал.
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+5
Я боюсь спросить,а вчерашний Путин,который про чрезмерную коммерциализацию спорта говорил,и что родители слишком много платят за занятия детей спортом,это какой-то другой Путин?
На 3 миллиарда некоторые регионы могли бы годами детский спорт бесплатно для родителей развивать.
+4
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+4
В мире мудрых мыслей. В футболе можно победить только командой, в волейболе можно победить только командой, в гандболе можно победить только командой, в регби... Вы прослушали лекцию РР.
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Мультфильм какой-то.
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Дай ты Бог чтобы все эти средства пошли на развитие спорта в стране, а не распихались по карманами дельцов от спорта.
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Напомните мне кто был инициатор и руководитель этого проекта - Сколково? Может хватит?
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Сколково задумывался как неплохой проект, а вышло как всегда - спустя 15 лет кластер так и не достроен, огромные пустыри, а слова про международную кооперацию со старых билбордов нынче выглядят как плохая шутка. Просто закопанные в землю деньги и надежды.

Так что теперь вся надежда на проекты Ротенберга. Надеюсь, после этого еще там постоят очередной храм вооруженных сил - стрелять и молиться - что еще нужно для международного сотрудничества? Вполне себе инновационно
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Светлейший кнезе Потемкин умер давно, но дело его живет и побеждает.
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Эти чинуши, максимально далеки от настоящей России.
Больницы, школы, ДЮСШа закрываются, а эти всё про грандиозные проекты и обеспеченность граждан.
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Ответ Юрий Штенгель
В мире мудрых мыслей. В футболе можно победить только командой, в волейболе можно победить только командой, в гандболе можно победить только командой, в регби... Вы прослушали лекцию РР.
Да да. И еще - чтобы выиграть нужно хорошо играть, а не плохо играть. Это из предматчевой речи тренера.
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