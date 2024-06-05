Ротенберг об Индии: «Без «Газпрома» не было возможности развития хоккея в России. Есть предложения о строительстве авто под брендом «Красная машина»

Теги СКА ФХР бизнес Газпром КХЛ Роман Ротенберг Матч ТВ Хоккей

Роман Ротенберг рассказал о возможном создании авто под брендом «Красная машина».

Сегодня в рамках Петербургского международного экономического форума Федерация хоккея России и индийская компания Champions Group подписали меморандум о сотрудничестве в сфере научно-технического партнерства. Первый проект – аэролодки под брендом «Красная машина».

«В прошлом декабре с нашими партнерами из Индии объявили о сотрудничестве, мы развиваем хоккее и в России, и в Индии. Создание аэролодки влияет на это сотрудничество для развития нашей индустрии.

Как увязывается с хоккеем? С продажи с этих лодок мы будем вкладывать в развитие хоккея. Будем строить инфраструктуру в наших странах. Только благодаря таким проектам мы можем развивать хоккей.

Без компании «Газпром» вообще не было возможности развития хоккея в России. Но чтобы не грузить наши крупные компании затратами на спорт, мы должны развивать коммерческие проекты. Такие, как этот.

Нам надо построить много‑много катков и в России, и в Индии. Проект аэролодки только первый. Впереди много подобных.

Например, у нас есть предложения о строительстве машины под нашим брендом [«Красная машина»]. Сейчас мы их рассматриваем. Выберем тот, который будет максимально коммерчески выгодным», – сказал первый вице-президент ФХР, руководитель штаба сборных команд России и главный тренер СКА Ротенберг.

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9 комментариев
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То есть он весь день на полном серьезе вещает, что бедные индусы за год научатся стоять на льду, опираясь на клюшки, и сборная Ротенберга 25 или 27,4, неважно, сразится с ними где-нибудь в Гималаях, куда спортсменов и зрителей довезут на аэролодках? Воистину, в Питере лучшая соль!
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100 игроков НХЛ и 500 игроков КХЛ воспитаны в Новокузнецке, Новосибирске, Магнитке, Челябинске, московских школах и тд без всякого участия Газпрома
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ЮАР, Гималаи, красные машины, катки в Индии, аэролодки: в психушке выходной
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Унитаз само то
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Аэролодки, Карл! В лучшем случае продадут штук 100, деньги попилят и скажут, что им враги опять в штаны нагадили. А в худшем тоже самое, но без продаж.
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А индусы бесплатно будут эти аэролодки давать, чтобы можно было их продавать и вложиться в инфраструктуру обеих стран?
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Схемы нарисовал наимутнейшии в итоге Газпром спонсор всей этой фигни.
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Красная машина синего цвета))
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Он как-будто в какую-то экономическую стратежку на компе играет и комментирует в прямом эфире.
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