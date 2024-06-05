Ротенберг об Индии: «Без «Газпрома» не было возможности развития хоккея в России. Есть предложения о строительстве авто под брендом «Красная машина»

Роман Ротенберг рассказал о возможном создании авто под брендом «Красная машина».

Сегодня в рамках Петербургского международного экономического форума Федерация хоккея России и индийская компания Champions Group подписали меморандум о сотрудничестве в сфере научно-технического партнерства. Первый проект – аэролодки под брендом «Красная машина».

«В прошлом декабре с нашими партнерами из Индии объявили о сотрудничестве, мы развиваем хоккее и в России, и в Индии. Создание аэролодки влияет на это сотрудничество для развития нашей индустрии.

Как увязывается с хоккеем? С продажи с этих лодок мы будем вкладывать в развитие хоккея. Будем строить инфраструктуру в наших странах. Только благодаря таким проектам мы можем развивать хоккей.

Без компании «Газпром» вообще не было возможности развития хоккея в России. Но чтобы не грузить наши крупные компании затратами на спорт, мы должны развивать коммерческие проекты. Такие, как этот.

Нам надо построить много‑много катков и в России, и в Индии. Проект аэролодки только первый. Впереди много подобных.

Например, у нас есть предложения о строительстве машины под нашим брендом [«Красная машина»]. Сейчас мы их рассматриваем. Выберем тот, который будет максимально коммерчески выгодным», – сказал первый вице-президент , руководитель штаба сборных команд России и главный тренер СКА Ротенберг.