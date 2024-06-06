Ротенберг про «Хоккейный город Сколково»: «Уникальный для России проект гармоничного развития личности, грамотного совмещения спорта и образования»

Роман Ротенберг высказался о проекте «Красной машины» и РФПИ.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа компаний «Красная машина» стали партнерами в рамках реализации проекта строительства многофункционального спортивного комплекса «Хоккейный Город Сколково». Целевой объем финансирования – 3 млрд рублей.

«Партнерство группы компаний «Красная машина» с Российским фондом прямых инвестиций – уникальный для России проект.

Впервые в России в рамках единого комплекса будет создан образовательный кластер, сочетающий детское образование и спортивное развитие: комплекс «Хоккейный город Сколково» и общеобразовательная школа «Сколка».

Это будет проект гармоничного развития личности, грамотного совмещения спорта и образования, когда расписания занятий не пересекаются, а интенсивность учебы не мешает спорту и наоборот», – сказал главный тренер и первый вице-президент ФХР Ротенберг.