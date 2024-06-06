Ротенберг про «Хоккейный город Сколково»: «Уникальный для России проект гармоничного развития личности, грамотного совмещения спорта и образования»

Теги СКА ФХР бизнес КХЛ Роман Ротенберг детский хоккей Хоккей

Роман Ротенберг высказался о проекте «Красной машины» и РФПИ.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа компаний «Красная машина» стали партнерами в рамках реализации проекта строительства многофункционального спортивного комплекса «Хоккейный Город Сколково». Целевой объем финансирования – 3 млрд рублей.

«Партнерство группы компаний «Красная машина» с Российским фондом прямых инвестиций – уникальный для России проект.

Впервые в России в рамках единого комплекса будет создан образовательный кластер, сочетающий детское образование и спортивное развитие: комплекс «Хоккейный город Сколково» и общеобразовательная школа «Сколка».

Это будет проект гармоничного развития личности, грамотного совмещения спорта и образования, когда расписания занятий не пересекаются, а интенсивность учебы не мешает спорту и наоборот», – сказал главный тренер СКА и первый вице-президент ФХР Ротенберг.

Материалы по теме

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Не слишком ли много сегодня новостей с этим клоуном?
+4
0
+4
Есть ещё один хороший хоккейный город, подземный. Рядом с Геленджиком. Ничейный, кстати.
+3
0
+3
неплохо бы было самому закончить ее, для гармоничного развития, а то бред всякий тут пишет
0
0
0
Ответ dennis.razzhigaev
Есть ещё один хороший хоккейный город, подземный. Рядом с Геленджиком. Ничейный, кстати.
Он сейчас не в очень хорошем состоянии, поговаривают, что подгорел немножко, покурил похоже опять кто-то неудачно или ещё чего, в жизни всякое случается!)) А так несомненно вариант!)
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий